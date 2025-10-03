HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Villareal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

El equipo dirigido por Xabi Alonso busca recuperar la punta de LaLiga de España. Sigue AQUÍ la transmisión del Real Madrid vs Villarreal desde el Bernabéu.

Real Madrid viene de sufrir una dura goleada ante Atlético Madrid en el derbi. Foto: composición LR/Omar Neyra
Real Madrid vs Villarreal en vivo juegan por la fecha 8 de LaLiga de España. Luego de ser goleado en el derbi ante Atlético Madrid, el equipo de Xabi Alonso recibirá al Submarino amarillo este sábado 4 de octubre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Santiago Bernabéu. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

La Casa Blanca, que viene de ganar en Champions League, necesita sumar ante su gente para meterle presión al líder Barcelona, que tendrá una dura visita frente a Sevilla.

PUEDES VER: Barcelona reportó que Lamine Yamal se volvió a lesionar tras derrota con el PSG en Champions League: 'Molestias en el pubis'

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

En Perú, el Real Madrid vs Villarreal por LaLiga de España comenzará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Villarreal será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

  • España: Movistar La Liga TV
  • México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN+ Plus, ESPN 2, ESPN Deportes, Fubo Sports.

PUEDES VER: No solo fue Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Perú y lo convoca para la fecha FIFA

lr.pe

Alineaciones de Real Madrid vs Villarreal: posibles formaciones

Estos serían los titulares de Real Madrid y Villarreal para el partido del torneo local.

  • Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Eder Militao, Dean Huijsen, Raúl Asencio; Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé.
  • Villarreal: Luiz Júnior; Cardona, Rafa Marín, Veiga, Mouriño; Moleiro, Thomas, Gueye, Buchanan; Mikautadze, Pépé.

Últimos partidos Real Madrid vs Villarreal

De los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Real Madrid registra 3 triunfos, una derrota y un empate.

  • Villarreal 1-2 Real Madrid
  • Real Madrid 2-0 Villarreal
  • Villarreal 4-4 Real Madrid
  • Real Madrid 4-1 Villarreal
  • Real Madrid 2-3 Villarreal.

¿Cómo ver Real Madrid vs Villarreal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Villarreal por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

