Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Papá de Renato Tapia habló sobre polémico tuit de su hijo tras designación de Manuel Barreto: "Eso a muchos les puede parecer bueno o no"

Luis Tapia, progenitor del mediocampista de la selección peruana, fue consutado sobre la enigmática publicación de su hijo, al cual generó una ola de reacciones sobre el mundo de la Bicolor.

Renato Tapia juega actualmente en Al-Wasl FC. Foto: composición LR/captura de 'Línea de 5/AFP/FPF
Hace unas semanas, una publicación de Renato Tapia en la red social de X generó cierto revuelo en la opinión pública. El volante nacional compartió un enigmático mensaje minutos después de la designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana, en reemplazo de Óscar Ibáñez. El post provocó una ola de reacciones, pues muchos aseguraron que guardaba relación con la llegada del exdirectivo de Universitario al banquillo de la Bicolor. Este miércoles 1 de octubre, Luis Tapia, padre del popular 'Capitán del Futuro', se refirió al tema.

En una entrevista para el programa streaming "Línea de 5", Luis Tapia aseguró que cada persona puede interpretar esa publicación de diversas maneras. El progenitor del mediocampista de 30 años remarcó que desconoce la verdadera razón que llevó a su hijo a publicar ese tuit.

PUEDES VER: Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: 'Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez'

Papá de Renato Tapia se pronuncia sobre enigmática pubicación de su hijo

"Eso puede ser tomado de muchas formas. Cada uno tiene una forma de interpretar lo que él dijo. Hay gente que lo tomó de una manera y otros, de otra. El único que te podría decir qué quiso decir con eso es él mismo. Las interpretaciones son de cada uno", comenzó diciendo.

Al ser consultado sobre cómo él descifra ese mensaje, respondió que su interpretación pasaría por un tema de que no se concretó algún acuerdo que se hizo previamente. Por otro lado, habló sobre un posible pedido de Óscar Ibáñez para quedarse, algo que no terminó sucediendo, pues en la FPF decidieron nombrar a Manuel Barreto como su sustituto. Luis Tapia señaló que este cambio pudo generar opiniones divididas.

"Personalmente yo podría asumir que es por un tema que se habló y que al final no se concretó o no se cumplió. No sé. Se dice que el mismo Ibáñez había hablado para que se quede y al final se cambió la decisión y se optó por elegir a Barreto. Esto a muchos les puede parecer bueno o no y es interpretación de cada uno", agregó.

PUEDES VER: Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

¿Qué publicó Renato Tapia?

"¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba", fue el escueto mensaje del jugador del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos en su cuenta de X.

