HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Deportes

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Además, Luis Tapia aprovechó para responder si su hijo fue el encargado de hablar ante la FPF para que Óscar Ibáñez continúe en el banquillo de la selección peruana.

Padre de Renato Tapia señaló que Manuel Barreto no era el indicado para la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Línea de 5
Padre de Renato Tapia señaló que Manuel Barreto no era el indicado para la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Línea de 5

La designación de Manuel Barreto como nuevo DT de la selección peruana generó gran polémica. Después de un nuevo fracaso rumbo al Mundial y la destitución de Óscar Ibáñez, el popular 'Muñeca' asumió el banquillo de la Bicolor. Sin embargo, su llegada no habría sido bien tomada por algunos jugadores del plantel. Uno de ellos sería Renato Tapia, quien publicó un controversial tuit minutos después de que la FPF anunció a Barreto como el próximo entrenador.

Al respecto, Luis Tapia, padre del volante de la selección peruana, aprovechó para exponer su postura. En una reciente entrevista para el programa 'Línea de 5', sostuvo que Manuel Barrero no era la persona indicada para asumir en lugar de Óscar Ibáñez.

PUEDES VER: Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

lr.pe

Padre de Renato Tapia asegura que Manuel Barreto no era el indicado para la selección peruana

Bajo su punto de vista, Óscar Ibáñez debió seguir en la Bicolor hasta fin de año y encontrar al nuevo DT para el siguiente proceso mundialista. Además, acotó que Barreto fue contratado para otras labores administrativas.

"Ahora, han puesto al señor Barreto como entrenador interino, pero yo creo que no era la persona indicada, sino seguir con Ibáñez hasta que termine esto porque él ha sido contratado para dirigir menores. Y no para dirigir desde el campo, sino para hacerlo administrativamente", declaró.

Asimismo, contó si su hijo fue el encargado de pedirle a la FPF que Ibáñez continúe en el banquillo. "Eso fue lanzado por un periodista que dice que le dijeron, pero obviamente esto no ha sido corroborado. Lamentablemente, muchos periodistas sueltan versiones, pero son versiones de que me dijeron, me han contado y lo dicen en condicional. No dicen 'estoy seguro de que es'. Con relación a eso, hay una forma de interpretarlo. Puede ser que pedir que se mantenga ese comando es para que los chicos que estaban ahí sigan con una estructura con la que han estado jugando estos últimos 6 partidos. Tú sabes que todo cambio trae cosas negativas en el aspecto del juego o planteamiento", aclaró.

PUEDES VER: Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: No todo fue lo que se esperaba

lr.pe

Padre de Renato Tapia habla sobre polémico tuit de su hijo

"Eso puede ser tomado de muchas formas. Cada uno tiene una forma de interpretar lo que él dijo. Hay gente que lo tomó de una manera y otros, de otra. El único que te podría decir qué quiso decir con eso es él mismo. Las interpretaciones son de cada uno", dijo en un primer momento.

Al preguntarle cómo entiende ese mensaje, mencionó que lo interpreta como la falta de cumplimiento de un acuerdo previamente establecido. Además, se refirió a la posibilidad de que Óscar Ibáñez hubiera solicitado continuar, algo que finalmente no ocurrió, ya que la FPF optó por designar a Manuel Barreto como su reemplazo. Según Luis Tapia, esta decisión pudo haber generado posturas encontradas.

"Personalmente yo podría asumir que es por un tema que se habló y que al final no se concretó o no se cumplió. No sé. Se dice que el mismo Ibáñez había hablado para que se quede y al final se cambió la decisión y se optó por elegir a Barreto. Esto a muchos les puede parecer bueno o no y es interpretación de cada uno", sentenció.

Notas relacionadas
Papá de Renato Tapia habló sobre polémico tuit de su hijo tras designación de Manuel Barreto: "Eso a muchos les puede parecer bueno o no"

Papá de Renato Tapia habló sobre polémico tuit de su hijo tras designación de Manuel Barreto: "Eso a muchos les puede parecer bueno o no"

LEER MÁS
Papá de Renato Tapia sobre supuesta pelea de su hijo con Jean Ferrari: "Es una relación de directivo y jugadores"

Papá de Renato Tapia sobre supuesta pelea de su hijo con Jean Ferrari: "Es una relación de directivo y jugadores"

LEER MÁS
Renato Tapia es calificado como "digno de un emperador" tras brillar con Al-Wasl en Emiratos Árabes Unidos: "El Fahd del mes"

Renato Tapia es calificado como "digno de un emperador" tras brillar con Al-Wasl en Emiratos Árabes Unidos: "El Fahd del mes"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Alineación de Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver partido del Torneo Clausura

Alineación de Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver partido del Torneo Clausura

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Papá de Renato Tapia sobre supuesta pelea de su hijo con Jean Ferrari: "Es una relación de directivo y jugadores"

Papá de Renato Tapia sobre supuesta pelea de su hijo con Jean Ferrari: "Es una relación de directivo y jugadores"

LEER MÁS
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Deportes

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Barcelona vs PSG EN VIVO HOY por Champions League: minuto a minuto del partido

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025