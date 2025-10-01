La designación de Manuel Barreto como nuevo DT de la selección peruana generó gran polémica. Después de un nuevo fracaso rumbo al Mundial y la destitución de Óscar Ibáñez, el popular 'Muñeca' asumió el banquillo de la Bicolor. Sin embargo, su llegada no habría sido bien tomada por algunos jugadores del plantel. Uno de ellos sería Renato Tapia, quien publicó un controversial tuit minutos después de que la FPF anunció a Barreto como el próximo entrenador.

Al respecto, Luis Tapia, padre del volante de la selección peruana, aprovechó para exponer su postura. En una reciente entrevista para el programa 'Línea de 5', sostuvo que Manuel Barrero no era la persona indicada para asumir en lugar de Óscar Ibáñez.

Padre de Renato Tapia asegura que Manuel Barreto no era el indicado para la selección peruana

Bajo su punto de vista, Óscar Ibáñez debió seguir en la Bicolor hasta fin de año y encontrar al nuevo DT para el siguiente proceso mundialista. Además, acotó que Barreto fue contratado para otras labores administrativas.

"Ahora, han puesto al señor Barreto como entrenador interino, pero yo creo que no era la persona indicada, sino seguir con Ibáñez hasta que termine esto porque él ha sido contratado para dirigir menores. Y no para dirigir desde el campo, sino para hacerlo administrativamente", declaró.

Asimismo, contó si su hijo fue el encargado de pedirle a la FPF que Ibáñez continúe en el banquillo. "Eso fue lanzado por un periodista que dice que le dijeron, pero obviamente esto no ha sido corroborado. Lamentablemente, muchos periodistas sueltan versiones, pero son versiones de que me dijeron, me han contado y lo dicen en condicional. No dicen 'estoy seguro de que es'. Con relación a eso, hay una forma de interpretarlo. Puede ser que pedir que se mantenga ese comando es para que los chicos que estaban ahí sigan con una estructura con la que han estado jugando estos últimos 6 partidos. Tú sabes que todo cambio trae cosas negativas en el aspecto del juego o planteamiento", aclaró.

Padre de Renato Tapia habla sobre polémico tuit de su hijo

"Eso puede ser tomado de muchas formas. Cada uno tiene una forma de interpretar lo que él dijo. Hay gente que lo tomó de una manera y otros, de otra. El único que te podría decir qué quiso decir con eso es él mismo. Las interpretaciones son de cada uno", dijo en un primer momento.

Al preguntarle cómo entiende ese mensaje, mencionó que lo interpreta como la falta de cumplimiento de un acuerdo previamente establecido. Además, se refirió a la posibilidad de que Óscar Ibáñez hubiera solicitado continuar, algo que finalmente no ocurrió, ya que la FPF optó por designar a Manuel Barreto como su reemplazo. Según Luis Tapia, esta decisión pudo haber generado posturas encontradas.

"Personalmente yo podría asumir que es por un tema que se habló y que al final no se concretó o no se cumplió. No sé. Se dice que el mismo Ibáñez había hablado para que se quede y al final se cambió la decisión y se optó por elegir a Barreto. Esto a muchos les puede parecer bueno o no y es interpretación de cada uno", sentenció.