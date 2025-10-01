Goleador de Atlético Grau revela estrategia para derrotar a Alianza Lima en Torneo Clausura: "Tenemos que aprovechar"
El equipo dirigido por Néstor Gorosito busca recuperarse de la reciente derrota ante Cienciano, mientras que el cuadro piurano espera dar el batacazo de la temporada en Liga 1.
Alianza Lima quedó listo para el importante partido ante Atlético Grau, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Néstor Gorosito, hoy desde las 6:00 pm, intentará pasar el trago amargo que les dejó la dura derrota ante Cienciano y la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El excampeón de la Liga 1 parte como favorito, aunque Universitario le sacó una buena diferencia en la tabla de posiciones.
El batacazo del cuadro piurano en Matute confirmaría una crisis aliancista. Por este motivo, el equipo local debe estar muy atento en defensa y no debe perdonar nada en la zona ofensiva. Justamente, el goleador Neri Bandiera reveló una parte de la estrategia o el plan que usarán contra un herido club victoriano.
¿Cuál es el plan de Atlético Grau para vencer a Alianza Lima por Torneo Clausura?
"Sabemos que Alianza se juega mucho, viene de quedar fuera de la copa y de perder en Cusco. Para meterse en la última parte del torneo necesita los puntos, pero nosotros sabemos que tenemos que jugar con esa ansiedad. Nosotros trataremos de manejar la ansiedad que tienen ellos para hacer nuestro partido, lastimarlos y ojalá darle un lindo resultado a Piura", apuntó el delantero de Atlético Grau
"Obviamente, jugadores de jerarquía que no van a estar en su defensa, pero Alianza tiene un plantel largo y recambio para reemplazarlos. No son los mismos, tienen diferentes características, pero trataremos de aprovechar ese agujero ahí, con jugadores que no vienen teniendo continuidad, y lastimarlos por ese lado", reveló el goleador de Piura.
¿En qué canal transmitirán Alianza Lima contra Atlético Grau?
En todo el territorio peruano, puedes sintonizar la señal del canal L1 Max para ver este Alianza Lima contra Atlético Grau por TV. El canal está disponible en los principales operadores de cable y/o satélite, como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.
Posibles alineaciones entre Alianza Lima y Atlético Grau
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero.
- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Paulo de la Cruz, Juan Fernando Garro; Neri Bandiera, Tomás Sandoval.