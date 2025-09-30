Universitario se ilusiona con el tricampeonato nacional, tras derrotar a Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El vigente campeón de la Liga 1 parece invencible, aunque Reimond Manco lanzó una importante advertencia a los hinchas 'cremas' en la última vuelta del certamen. El exfutbolista reveló el nombre de los 3 clubes que pueden robarle puntos a la 'U', aunque Alianza Lima y su rival directo no pudieron superarlos.

Los dirigidos por Jorge Fossati demostraron ser el mejor equipo del la liga peruana con un impresionante invicto en el Clausura y un importante récord. Sin duda, el 1-3-5-2 liderado por Álex Valera y Edison Flores en ataque funcionó a la perfección. Sin embargo, deben tener cuidado con 3 peligrosos rivales que podría frenarlos.

¿Cuáles son los 3 clubes que podrían hacerle daño a Universitario?

"En el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero viendo el fixture considero que 3 clubes pueden hacerle daño a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura. Lo 3 equipos que pueden robarle puntos a la 'U' es Sporting Cristal, ADT que juega de local y Los Chankas. Los demás equipos no los veo la verdad. La 'U' de local es muy fuerte, aunque en el fútbol todo puede pasar", reveló Reimond Manco en el popular programa ´Denganche'

¿Cuándo se enfrentarán Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de Sullana el próximo miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Mansiche Trujillo, a partir de las 6.00 p. m. La transmisión estará a cargo de L1 Max.

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura 2025

Estos son los partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura 2025. Es importante destacar que solamente jugará 2 duelos en la compleja altura.