Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: alineaciones y horario para ver el partido del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima se ubica en el puesto 6 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Omar Neyra

Alianza Lima tiene la obligación de ganar hoy, miércoles 1 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo blanquimorado recibirá a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana). La transmisión del decisivo cotejo estará a cargo de la señal de L1 MAX; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

El entrenador Néstor Gorosito se encuentra en la necesidad de realizar varias modificaciones en su oncena debido a las expulsiones de Carlos Zambrano y Eryc Castillo. Por su parte, los dirigidos por Ángel Comizzo cuentan con la mayoría de sus jugadores y todo indica que el goleador Raúl Ruidíaz estará desde el arranque.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Atlético Grau?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre la Alianza Lima vs Atlético Grau se disputará a partir de las 8.30 p. m. No te pierdas ninguna incidencia del partidazo entre victorianos y norteños.

Canal de TV para ver Alianza Lima vs Atlético Grau

En Perú, la transmisión del Alianza vs Atlético Grau estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable.

Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones probables

Estos serían los equipos titulares de Alianza Lima y Grau para el partido del Torneo Clausura. Los íntimos no contará con jugadores como Carlos Zambrano, Eryc Castillo, Guillermo Enriquez, Alessandro Burlamaqui y Renzo Garcés.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Piero Cari, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Piero Cari, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero. Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolívar; Diego Soto, Rafael Guarderas; Luis Garro, Neri Bandiera, Paulo De la Cruz; Tomás Sandoval.

Pronóstico de Alianza Lima vs Atlético Grau

Así están las cuotas para este compromiso. Los de Néstor Gorosito son favoritos por jugar en Matute.

Betsson: gana Alianza Lima (1,39), empate (4,35), gana Atlético Grau (8,00)

Betano: gana Alianza Lima (1,45), empate (4,70), gana Atlético Grau (8,00)

Bet365: gana Alianza Lima (1,40), empate (5,00), gana Atlético Grau (6,50)

1XBet: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,33), gana Atlético Grau (7,60)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,41), empate (4,33), gana Atlético Grau (8,00).

Entradas para Alianza Lima vs Atlético Grau

Para el juego de hoy, las entradas se venden a través de la plataforma Joinnus. Los precios van desde los 27 soles.

Sur: 27.90 soles

Norte: 27.90 soles

Oriente (Conadis): 29.90 soles

Oriente: 59.90 soles

Occidente lateral (Silla de ruedas): 59.90 soles

Occidente: 139.90 soles

Occidente central: 139.90 soles

Palco Apuesta Total: 219.90 soles.