Reimond Manco encendió las redes sociales al declarar que Alianza Lima paga a diversos youtubers e influencers para que hablen bien de Alianza Lima e incluso aseguró que viajan en chárter con el equipo. Sin embargo, el exfutbolista salió hoy en Denganche para rectificarse por lo mencionando anteriormente y pidió disculpas por hablar sin pruebas en el popular programa deportivo.

El 'Rei' no pudo ocultar la incomodidad en su rostro y explicó los motivos por los que contó esa fuerte revelación que generó incomodidad en el Fondo Blanquiazul, en Alianza Lima y en algunos populares youtubers e influencers que generan contenido sobre el excampeón de la Liga 1.

¿Cómo se rectificó Reimond Manco con Alianza Lima tras sus polémicas declaraciones?

"El día de ayer tocamos el tema Alianza Lima y luego de eso una fuente cercana e interna del club se comunicó conmigo. La verdad me aclaró varios temas que desconocía. Quiero rectificarme respecto a lo que dije. No tengo pruebas sobres pagos a influencers para hablar bien del equipo y tampoco es cierto que le han pagado a streamers, periodistas o yuotubers. Pido disculpas. ya que no tengo pruebas que le paguen el viaje a influencers. Esto no me impide decir las cosas que yo pienso, pero siempre voy a estar apoyando a la institución con mucho respeto", sentenció Reimond Manco en Denganche.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre los problemas que está pasando Alianza Lima?

Reimond Manco también advirtió que podrían surgir más problemas que aún no se conocen. "Llevar en un chárter a una persona que no tiene cargo en el club, solo porque es asalariado del Fondo Blanquiazul, me parece ilógico; es entrar en la porquería que existe en este tipo de medios", finalizó.

Alianza Lima se ubica en el sexto lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 con 15 puntos, a nueve del líder Universitario de Deportes. El club 'íntimo' jugará ante Atlético Grau el 1 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, a las 8.30 p. m., por la fecha 12 del torneo local.