Deportes

Álex Valera y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario previo al duelo con Alianza Atlético: "Que nos apoyen hasta el final"

Álex Valera, goleador del equipo 'crema', envió un mensaje motivador a los hinchas, resaltando la importancia del apoyo en este duelo clave y su compromiso por continuar anotando goles en Liga 1,

Álex Valera manda mensaje a los hinchas de Universitario. Foto: Lr/ Inka Digital
Álex Valera manda mensaje a los hinchas de Universitario. Foto: Lr/ Inka Digital

Universitario se alista para una verdadera final ante Alianza Atlético, en el Mansiche de Trujillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. La 'U' quiere acariciar el tricampeonato, pero antes tendrá que superar al aguerrido cuadro de Sullana. Los dirigidos por Jorge Fossati parten como favorito, aunque no pueden confiarse en la última vuelta del campeonato. El actual defensor del título llega con mucha confianza, tras vencer a su rival directo Cusco FC.

El bicampeón de la Liga 1 quiere una nueva estrella en el pecho y se acerca al objetivo. Sin embargo, un desliz en Trujillo puede complicar los planes. Por este motivo, Álex Valera mandó un emotivo mensaje a los hinchas más fieles de Universitario de Deportes previo al duelo clave.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Álex Valera a los hinchas de Universitario previo al duelo ante Alianza Atlético?

El goleador de Universitario no pudo ocultar su ilusión por la buena campaña 'crema'. "Es un partido muy duro el que se viene. Es una plaza difícil, pero hemos estado trabajando muy bien estos días para sacar el resultado adelante. Estoy contento por mi rendimiento y motivado para seguir anotando goles", declaró Álex Valera a Inka Digital TV.

Asimismo, mandó un emotivo mensaje a los fanáticos de la 'U'. "Que mañana los hinchas nos apoyen hasta el final. "Faltan muchas fechas todavía para el tricampeonato, pero vamos paso a paso y con mucha humildad", sentenció el '9' de la selección peruana de fútbol.

¿Cuándo se enfrentarán Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de Sullana el próximo miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Mansiche Trujillo, a partir de las 6.00 p. m. La transmisión estará a cargo de L1 Max.

¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Alianza Atlético?

Si quieres seguir el partido entre Universitario y Alianza Atlético por internet, suscríbete al servicio de streaming de L1 Max o contrata los planes de MiFibra y Win que incluyen este canal como parte de su servicio.

También puedes verlo únicamente por celular con L1 Máx Móvil, que te brinda la opción de seguir todo el contenido de dicha señal deportivo desde tu teléfono móvil y a un menor costo que los planes regulares.

