¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Deportes

¡Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025! Venció 1-0 a Palmeiras y se cobró su revancha en el Monumental de Lima

En una nueva final de Copa Libertadores con equipos brasileños, los dirigidos por Filipe Luís lograron imponerse frente al Verdao en el Estadio Monumental de Lima.


Flamengo jugó por segunda ocasión una final de Copa Libertadores en el Monumental. Foto: AFP
Flamengo jugó por segunda ocasión una final de Copa Libertadores en el Monumental. Foto: AFP

¡Un brasileño vuelve a consagrarse en Lima! Palmeiras y Flamengo nos regalaron un memorable partido en la final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto dirigido por Filipe Luís se impuso 1-0 en el Estadio Monumental gracias al tanto del experimentado defensor Danilo.

De esta manera, el Mengao logró cobrarse revancha de lo acontecido en la edición 2021 del certamen. En aquella ocasión, el conjunto comandado por Abel Ferreira ganó el título de manera agónico por 2-1.

Noticia en desarrollo...

