Flamengo jugó por segunda ocasión una final de Copa Libertadores en el Monumental. Foto: AFP

¡Un brasileño vuelve a consagrarse en Lima! Palmeiras y Flamengo nos regalaron un memorable partido en la final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto dirigido por Filipe Luís se impuso 1-0 en el Estadio Monumental gracias al tanto del experimentado defensor Danilo.

De esta manera, el Mengao logró cobrarse revancha de lo acontecido en la edición 2021 del certamen. En aquella ocasión, el conjunto comandado por Abel Ferreira ganó el título de manera agónico por 2-1.

Noticia en desarrollo...