Alianza Universidad de Huánuco se sigue hundiendo en la Liga 1. Luego de sufrir una dura goleada 5-1 ante Sport Huancayo por la fecha 12 del Torneo Clausura, el equipo blaugrana registro su cuarta caída consecutiva y se mantiene en zona de descenso. Al finalizar el cotejo, el entrenador Roberto Mosquera expresó un fuerte mensaje y no pasó por alto la expulsión que sufrieron.

"Yo me tengo que hacer cargo de todo lo que sucede, pero de lo que no me puedo responsabilizar son de las expulsiones. No sabemos qué hubiera pasado si terminábamos con 11 jugadores porque siempre con 10 todo se complica mucho más. Tenemos que concientizarnos de que esto lo sacamos adelante todos, pero hay que evitar regalar ventajas como", manifestó en conferencia de prensa.

Roberto Mosquera hace fuerte crítica tras perder 5-1

El recordado extécnico de Alianza Lima y Sporting Cristal cuestionó que, a pesar de que su equipo está preparado, no consigan sobrellevar la presión y obtener los resultados esperados.

"El equipo está bien preparado, pero acá tenemos que acostumbrarnos a jugar con presión. Yo jugué al fútbol y me acostumbré a hacerlo. El que no puede, mejor que se dedique a otros deportes como el ajedrez", agregó.

Roberto Mosquera confía en mantener la categoría

Con la derrota frente al 'Rojo Matador', Alianza Universidad se ubica en la penúltima casilla de la tabla acumulada de la Liga con solo 21 unidades. Sobre este panorama, el estratega de 69 años remarcó que ya le tocó afrontar situaciones similares y confía en mantenerse en la máxima categoría.

"Ya estoy acostumbrado a estos momentos y haremos todo lo posible por salir adelante. No es fácil, pero vamos a seguir trabajando para revertir esta situación", finalizó.