Deportes

Jorge Fossati lanza advertencia previo al Universitario ante Alianza Atlético: "Es el partido más importante del año”

La 'U' se alista para el duelo más importante de la temporada, según Jorge Fossati, Alianza Atlético será el partido clave que marcará la recta final del Torneo Clausura.

Jorge Fossati y su importante advertencia antes de jugar con Universitario. Foto: Lr/Canal N
Jorge Fossati y su importante advertencia antes de jugar con Universitario. Foto: Lr/Canal N

Universitario se ilusiona con el tricampeonato, pero antes deberá derrotar a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Los vigentes campeones viajaron a Trujillo para disputar el partido más importante del año en la Liga 1. La 'U' pasó la página del sufrido triunfo ante Cusco FC y ahora se enfoca en el aguerrido cuadro de Sullana. Los 'cremas' parten como favoritos y quieren acariciar el 'tri' nacional.

El bicampeón del fútbol se bajó a su rival directo y debe estirar la diferencia en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Jorge Fossati no pueden tropezar en la última vuelta del Torneo Clausura. Sin duda, un duelo que puede marcar el punto de quiebre en la temporada.

PUEDES VER: Diego Rebagliati explica por qué Alianza Lima tuvo mejor campaña internacional que Universitario: "La exigencia..."

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati previo al partido clave entre Universitario y Alianza Atlético por Torneo Clausura?

El experimentado entrenador lanzó una dura advertencia antes de jugar este importante cotejo contra el popular club de Sullana. "Yo nunca digo una final más, digo que es el partido más importante del año”, reveló Fossati mientras ingresaba al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es importante destacar que el ‘Vendaval’ quiere recuperarse, ya que de caer por 1-0 en su visita a ADT.

Además, comentó que los hinchas 'cremas' no se dejen engañar por la ubicación de Alianza Atlético en la tabla de posiciones. "La verdad es un equipo que, para mí, no coincide la tabla con lo bueno que son, así que vamos a tratar de hacer un gran partido para poder traernos los puntos”, enfatizó el técnico de Universitario. "Lo bueno es que Castillo está recuperado y vuelve Gabriel Costa, aunque Paolo Reyna se quedó”, sentenció el estratega uruguayo de 72 años.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza y Waldir Sáenz protagonizaron tenso cruce en 'Clásico de Leyendas': árbitro tuvo que separar a los exjugadores

lr.pe

¿Cuándo se enfrentarán Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de Sullana el próximo miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Mansiche Trujillo, a partir de las 6.00 p. m. La transmisión estará a cargo de L1 Max.

PUEDES VER: Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

lr.pe

¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Alianza Atlético?

Si quieres seguir el partido entre Universitario y Alianza Atlético por internet, suscríbete al servicio de streaming de L1 Max o contrata los planes de MiFibra y Win que incluyen este canal como parte de su servicio.

También puedes verlo únicamente por celular con L1 Máx Móvil, que te brinda la opción de seguir todo el contenido de dicha señal deportivo desde tu teléfono móvil y a un menor costo que los planes regulares.


