Universitario sigue a paso firme en su lucha por el tricampeonato. El último sábado 27 de setiembre, la 'U' venció 3-2 a Cusco FC en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este resultado les permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, pero aún no pueden confiarse porque les resta partidos importantes fuera de Lima. Uno de los enfrentamientos clave será ante Alianza Atlético en Trujillo por la siguiente jornada.

En la previa de este encuentro, Agustín Graneros, figura de la escuadra piurana, dejó un recado para la 'U'. En una reciente entrevista, el delantero recordó que Alianza Atlético no ha perdido este 2025 con ningún grande del torneo peruano.

Figura de Alianza Atlético advierte a Universitario previo a choque el Clausura

A pesar de que no jugarán en su casa, Graneros no se achica ante Universitario. El argentino confía en que pueden sacar un resultado positivo ante los cremas, tal como lo han hecho cada vez que se enfrentaron a un equipo grande del Perú.

"Obviamente, nosotros quisiéramos jugar en nuestra casa, pero por razones de fuerza mayor se juega en Trujillo. Pero también tengamos en cuenta que en el año, le ganamos a los tres grandes, y ninguno de los 3 nos sacó los 3 puntos. Así que estamos muy tranquilos de ese lado", declaró en GOLPERÚ.

Asimismo, opinó sobre quién considera que levantará el título del Clausura. "Es una pregunta muy difícil, pero creo que Cusco viene haciendo muy bien las cosas, la 'U' también, creo que son clubes que sacaron una pequeña diferencia en este Clausura, y faltando pocas fechas, creo que va a estar peleado", sentenció.

¿Cuándo se enfrentarán Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025?

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de Sullana el próximo miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Mansiche Trujillo, a partir de las 6.00 p. m. La transmisión estará a cargo de L1 Max.