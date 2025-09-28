HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Fútbol Peruano

Figura de Alianza Atlético deja recado a Universitario previo a crucial partido por el Torneo Clausura: "Le ganamos a los tres grandes"

Agustín Graneros, delantero del conjunto piurano, calentó la previa del encuentro ante Universitario al recordar que Alianza Atlético no ha perdido con ningún equipo grande la Liga 1. 

Agustín Graneros se perfila a ser titular ante Universitario. Foto: composición LR/difusión
Agustín Graneros se perfila a ser titular ante Universitario. Foto: composición LR/difusión

Universitario sigue a paso firme en su lucha por el tricampeonato. El último sábado 27 de setiembre, la 'U' venció 3-2 a Cusco FC en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este resultado les permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, pero aún no pueden confiarse porque les resta partidos importantes fuera de Lima. Uno de los enfrentamientos clave será ante Alianza Atlético en Trujillo por la siguiente jornada.

En la previa de este encuentro, Agustín Graneros, figura de la escuadra piurana, dejó un recado para la 'U'. En una reciente entrevista, el delantero recordó que Alianza Atlético no ha perdido este 2025 con ningún grande del torneo peruano.

PUEDES VER: Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: Tienen que elegir

lr.pe

Figura de Alianza Atlético advierte a Universitario previo a choque el Clausura

A pesar de que no jugarán en su casa, Graneros no se achica ante Universitario. El argentino confía en que pueden sacar un resultado positivo ante los cremas, tal como lo han hecho cada vez que se enfrentaron a un equipo grande del Perú.

"Obviamente, nosotros quisiéramos jugar en nuestra casa, pero por razones de fuerza mayor se juega en Trujillo. Pero también tengamos en cuenta que en el año, le ganamos a los tres grandes, y ninguno de los 3 nos sacó los 3 puntos. Así que estamos muy tranquilos de ese lado", declaró en GOLPERÚ.

Asimismo, opinó sobre quién considera que levantará el título del Clausura. "Es una pregunta muy difícil, pero creo que Cusco viene haciendo muy bien las cosas, la 'U' también, creo que son clubes que sacaron una pequeña diferencia en este Clausura, y faltando pocas fechas, creo que va a estar peleado", sentenció.

PUEDES VER: DT de Jefferson Cáceres lo critica fuertemente por ser expulsado tras meter cabezazo a su rival: Lo resolveremos en la interna

lr.pe

¿Cuándo se enfrentarán Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025?

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de Sullana el próximo miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Mansiche Trujillo, a partir de las 6.00 p. m. La transmisión estará a cargo de L1 Max.

Notas relacionadas
Álex Valera y su emotivo mensaje al hincha de Universitario tras victoria clave ante Cusco FC: "Vamos juntos que podemos"

Álex Valera y su emotivo mensaje al hincha de Universitario tras victoria clave ante Cusco FC: "Vamos juntos que podemos"

LEER MÁS
Álex Valera y el increíble récord que logró al anotar un doblete en la victoria 3-2 de Universitario ante Cusco FC

Álex Valera y el increíble récord que logró al anotar un doblete en la victoria 3-2 de Universitario ante Cusco FC

LEER MÁS
DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a acusaciones de "echarse para atrás" contra Universitario: "Me da mucha bronca"

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a acusaciones de "echarse para atrás" contra Universitario: "Me da mucha bronca"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

LEER MÁS
Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

LEER MÁS
DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a acusaciones de "echarse para atrás" contra Universitario: "Me da mucha bronca"

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a acusaciones de "echarse para atrás" contra Universitario: "Me da mucha bronca"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Fútbol Peruano

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys tras ultimátum de la barra: "Cuando no eres bien recibido..."

Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota