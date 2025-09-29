Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025 continúa en la recta final con varios equipos luchando palmo a palmo por el título de la Liga 1. Universitario es el favorito porque está en la cima después de imponerse 3-2 a Cusco FC, su más cercano perseguidor. Eso sí, el conjunto imperial aún tiene vivas sus esperanzas, puesto que tienen un partido menos y solo los separa 5 puntos del primer lugar. Sporting Cristal también está en la pelea, mientras que Alianza Lima se ha alejado mucho tras caer ante Cienciano.

La fecha 12 del Clausura nos regalará partidos emocionantes. Por ejemplo, la 'U' chocará ante Alianza Atlético de Sullana, en Trujillo. El conjunto piurano tiene un saldo favorable, ya que no ha perdido con ningún grande este 2025. Asimismo, los íntimos chocarán ante Atlético Grau, mientras que Cristal se ve las caras con Ayacucho FC.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario está en la cima con 24 puntos, mientras que Cusco FC es su escolta con 19 unidades. Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal los siguen de cerca, aunque con cierta diferencia.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 24 10 7 3 0 18 8 +10 2 Cusco FC 19 9 6 1 2 13 8 +5 3 Deportivo Garcilaso 18 10 4 6 0 14 8 +6 4 Sporting Cristal 16 9 4 4 1 15 5 +10 5 ADT 16 10 5 1 4 11 12 -1 6 Alianza Lima 15 10 4 3 3 15 11 +4 7 Cienciano 15 10 4 3 3 16 13 +3 8 Melgar 14 11 3 5 3 16 13 +3 9 Atlético Grau 14 10 4 2 4 15 13 +2 10 Sport Huancayo 12 11 3 3 5 17 19 -2 11 Los Chankas 12 8 4 0 4 12 20 -8 12 Comerciantes Unidos 12 10 3 3 4 11 15 -4 13 Alianza Atlético 10 9 2 4 3 6 4 +2 14 Juan Pablo II 10 9 2 4 3 8 10 -2 15 Ayacucho FC 10 10 3 1 6 8 14 -6 16 Alianza Universidad 10 10 3 1 6 11 18 -7 17 Sport Boys 9 11 2 3 6 8 15 -7 18 UTC 3 9 0 3 6 6 14 −8 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

1:00 p. m. | UTC vs. Chankas | Estadio Germán Contreras Jara, Cajabamba | L1 MAX

3:15 p. m. | Sporting Cristal vs. Ayacucho FC | Estadio Alberto Gallardo, Lima | L1 MAX

Martes 30 de setiembre

1:00 p. m. | Sport Huancayo vs. Alianza UDH | Estadio IPD Huancayo - L1 MAX

3:15 p. m. | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape - L1 MAX

7:30 p. m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco - L1 MAX

Miércoles 1 de octubre

6:00 p. m. | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo | L1 MAX

8:30 p. m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima | L1 MAX

Jueves 2 de octubre