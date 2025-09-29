Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025
La duodécima jornada del Torneo Clausura 2025 está a punto de arrancar. Universitario le sacó cinco a Cusco FC, pero todo puede pasar a falta de siete fechas.
El Torneo Clausura 2025 continúa en la recta final con varios equipos luchando palmo a palmo por el título de la Liga 1. Universitario es el favorito porque está en la cima después de imponerse 3-2 a Cusco FC, su más cercano perseguidor. Eso sí, el conjunto imperial aún tiene vivas sus esperanzas, puesto que tienen un partido menos y solo los separa 5 puntos del primer lugar. Sporting Cristal también está en la pelea, mientras que Alianza Lima se ha alejado mucho tras caer ante Cienciano.
La fecha 12 del Clausura nos regalará partidos emocionantes. Por ejemplo, la 'U' chocará ante Alianza Atlético de Sullana, en Trujillo. El conjunto piurano tiene un saldo favorable, ya que no ha perdido con ningún grande este 2025. Asimismo, los íntimos chocarán ante Atlético Grau, mientras que Cristal se ve las caras con Ayacucho FC.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Universitario está en la cima con 24 puntos, mientras que Cusco FC es su escolta con 19 unidades. Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal los siguen de cerca, aunque con cierta diferencia.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|24
|10
|7
|3
|0
|18
|8
|+10
|2
|Cusco FC
|19
|9
|6
|1
|2
|13
|8
|+5
|3
|Deportivo Garcilaso
|18
|10
|4
|6
|0
|14
|8
|+6
|4
|Sporting Cristal
|16
|9
|4
|4
|1
|15
|5
|+10
|5
|ADT
|16
|10
|5
|1
|4
|11
|12
|-1
|6
|Alianza Lima
|15
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|+4
|7
|Cienciano
|15
|10
|4
|3
|3
|16
|13
|+3
|8
|Melgar
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|13
|+3
|9
|Atlético Grau
|14
|10
|4
|2
|4
|15
|13
|+2
|10
|Sport Huancayo
|12
|11
|3
|3
|5
|17
|19
|-2
|11
|Los Chankas
|12
|8
|4
|0
|4
|12
|20
|-8
|12
|Comerciantes Unidos
|12
|10
|3
|3
|4
|11
|15
|-4
|13
|Alianza Atlético
|10
|9
|2
|4
|3
|6
|4
|+2
|14
|Juan Pablo II
|10
|9
|2
|4
|3
|8
|10
|-2
|15
|Ayacucho FC
|10
|10
|3
|1
|6
|8
|14
|-6
|16
|Alianza Universidad
|10
|10
|3
|1
|6
|11
|18
|-7
|17
|Sport Boys
|9
|11
|2
|3
|6
|8
|15
|-7
|18
|UTC
|3
|9
|0
|3
|6
|6
|14
|−8
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Lunes 29 de setiembre
- 1:00 p. m. | UTC vs. Chankas | Estadio Germán Contreras Jara, Cajabamba | L1 MAX
- 3:15 p. m. | Sporting Cristal vs. Ayacucho FC | Estadio Alberto Gallardo, Lima | L1 MAX
Martes 30 de setiembre
- 1:00 p. m. | Sport Huancayo vs. Alianza UDH | Estadio IPD Huancayo - L1 MAX
- 3:15 p. m. | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape - L1 MAX
- 7:30 p. m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco - L1 MAX
Miércoles 1 de octubre
- 6:00 p. m. | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo | L1 MAX
- 8:30 p. m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima | L1 MAX
Jueves 2 de octubre
- 7:30 p. m. | Melgar vs. Cienciano | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa | L1 MAX