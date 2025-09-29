HOYSuscripcion LR Focus

Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

La duodécima jornada del Torneo Clausura 2025 está a punto de arrancar. Universitario le sacó cinco a Cusco FC, pero todo puede pasar a falta de siete fechas.

Universitario es el líder del Torneo Clausura 2025 con 24 puntos. Foto: composición LR/difusión
Universitario es el líder del Torneo Clausura 2025 con 24 puntos. Foto: composición LR/difusión

El Torneo Clausura 2025 continúa en la recta final con varios equipos luchando palmo a palmo por el título de la Liga 1. Universitario es el favorito porque está en la cima después de imponerse 3-2 a Cusco FC, su más cercano perseguidor. Eso sí, el conjunto imperial aún tiene vivas sus esperanzas, puesto que tienen un partido menos y solo los separa 5 puntos del primer lugar. Sporting Cristal también está en la pelea, mientras que Alianza Lima se ha alejado mucho tras caer ante Cienciano.

La fecha 12 del Clausura nos regalará partidos emocionantes. Por ejemplo, la 'U' chocará ante Alianza Atlético de Sullana, en Trujillo. El conjunto piurano tiene un saldo favorable, ya que no ha perdido con ningún grande este 2025. Asimismo, los íntimos chocarán ante Atlético Grau, mientras que Cristal se ve las caras con Ayacucho FC.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario está en la cima con 24 puntos, mientras que Cusco FC es su escolta con 19 unidades. Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal los siguen de cerca, aunque con cierta diferencia.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2410730188+10
2Cusco FC199612138+5
3Deportivo Garcilaso1810460148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5ADT16105141112-1
6Alianza Lima15104331511+4
7Cienciano15104331613+3
8Melgar14113531613+3
9Atlético Grau14104241513+2
10Sport Huancayo12113351719-2
11Los Chankas1284041220-8
12Comerciantes Unidos12103341115-4
13Alianza Atlético10924364+2
14Juan Pablo II109243810-2
15Ayacucho FC1010316814-6
16Alianza Universidad10103161118-7
17Sport Boys911236815-7
18UTC39036614−8
19Deportivo Binacional00000000

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

  • 1:00 p. m. | UTC vs. Chankas | Estadio Germán Contreras Jara, Cajabamba | L1 MAX
  • 3:15 p. m. | Sporting Cristal vs. Ayacucho FC | Estadio Alberto Gallardo, Lima | L1 MAX

Martes 30 de setiembre

  • 1:00 p. m. | Sport Huancayo vs. Alianza UDH | Estadio IPD Huancayo - L1 MAX
  • 3:15 p. m. | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape - L1 MAX
  • 7:30 p. m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco - L1 MAX

Miércoles 1 de octubre

  • 6:00 p. m. | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo | L1 MAX
  • 8:30 p. m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima | L1 MAX

Jueves 2 de octubre

  • 7:30 p. m. | Melgar vs. Cienciano | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa | L1 MAX
