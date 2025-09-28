HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Álex Valera y su emotivo mensaje al hincha de Universitario tras victoria clave ante Cusco FC: "Vamos juntos que podemos"

El '9' de Universitario de Deportes sorprendió con un emotivo mensaje a los seguidores 'cremas' luego de la importante victoria ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2025.

Valera sorprende con emotivo mensaje a los hinchas de Universitario. Foto: Lr/Universitario
Valera sorprende con emotivo mensaje a los hinchas de Universitario. Foto: Lr/Universitario

Universitario derrotó a Cusco FC, en el Estadio Monumental, en un partido clave por la cima del Torneo Clausura. El campeón de la Liga 1 recuperó la cima con goles de Álex Valera y Williams Riveros en la fecha 11 del último certamen de la temporada. Los 'cremas' se ilusionan con tricampeonato e incluso el goleador de la 'U' mandó un emotivo mensaje a los hinchas al finalizar el partido clave.

Sin duda, Álex Valera fue la figura del partido con un imponente doblete contra la defensa imperial. El delantero se ganó la confianza del hincha por sus buenas actuaciones con los 'cremas' en los momentos más picantes. Asimismo, está a 2 goles del histórico Eduardo Esidio.

PUEDES VER: Álex Valera y el increíble récord que logró al anotar un doblete en la victoria 3-2 de Universitario ante Cusco FC

lr.pe

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Álex Valera a los hinchas de Universitario luego de superar a Cusco FC?

Las cámaras del mismo club se acercaron a Álex Valera y le pidieron que mande un mensaje a los fieles seguidores de Universitario de Deportes. "Paso a paso con mucha humildad. Paso a paso que podemos y vamos juntos", declaró Álex Valera mientras se hidrataba luego del triunfo clave por el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

lr.pe

¿Cómo le fue a Álex Valera en Universitario?

Con Universitario de Deportes, Alex Valera ha tenido un destacado rendimiento en las diferentes competencias que ha disputado. En la Liga 1 Clausura jugó 8 partidos, anotando 5 goles y sumando 1 asistencia, con un promedio de un gol cada 142 minutos en un total de 709 minutos jugados. En la Copa Libertadores disputó 8 encuentros, marcando 1 gol en 512 minutos. Durante la Liga 1 Apertura, Valera participó en 18 partidos, registrando 7 goles y 4 asistencias, con un promedio de un gol cada 194 minutos en 1,361 minutos de juego. En total, ha sumado 34 partidos oficiales, 13 goles, 5 asistencias y 2,582 minutos en el campo, promediando un gol cada 199 minutos.

PUEDES VER: Jairo Vélez se rinde ante Álex Valera por sus goles con Universitario a Cusco FC: "Es el goleador, hay que disfrutarlo"

lr.pe

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura

  • Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario | miércoles 1 de octubre (6.00 p. m.)
  • Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II | domingo 5 de octubre (6.00 p. m.)
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | miércoles 15 de octubre (8.00 p. m.).
