Deportes

Atlético Madrid vs Frankfurt: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

Después de imponerse ante Real Madrid por la liga española, Atlético Madrid vuelve a enfocarse en la Champions League y deberá vencer al Frankfurt para conseguir su primer triunfo.

Atlético Madrid y Frankfurt se enfrentan desde las 2.00 p. m. Foto: composición LR/X
Atlético Madrid y Frankfurt se enfrentan desde las 2.00 p. m. Foto: composición LR/X

Este martes 30 de setiembre, Atlético Madrid se medirá ante Eintracht Frankfurt por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026. El duelo entre los españoles y alemanes se llevará a cabo en el Metropolitano, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El partido, que será transmitido por ESPN y Disney Plus, promete traernos emociones, puesto que los colchoneros llegan con la necesidad de sumar su primer triunfo tras un debut para el olvido.

En la primera fecha, los rojiblancos cayeron al último minuto contra Liverpool tras un gol de Virgil Van Dijk. Por su parte, Frankfurt llega envalentonado después de imponerse 5-1 a Galatasaray en su debut.

¿Cuándo juega Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt?

El cotejo entre Atlético de Madrid vs Frankfurt por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo este martes 30 de setiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana). El Metropolitano será el estadio que albergará este partido, el cual también lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt?

En suelo peruano, el choque entre Atlético de Madrid vs Frankfurt por la segunda jornada de la Champions League 2025-2026 iniciará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt?

La transmisión del Atlético de Madrid vs Frankfurt por la jornada 2 de la Champions League 2025-2026 estará a cargo de ESPN 2 para Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de Disney Plus Premium con una suscripción previa.

