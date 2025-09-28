HOYSuscripcion LR Focus

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Canal confirmado de Real Madrid versus Kairat Almaty por Champions League 2025-26

Los merengues buscarán recuperarse de una dura derrota 5-2 ante Atlético de Madrid. A pesar de ser favoritos, deberán evitar la confianza excesiva y asegurar los tres puntos en este importante encuentro.

Real Madrid se enfrentará a kairat almaty por la Champions League. Foto: composición LR/ Real Madrid/ kairat almaty
Real Madrid se enfrentará a kairat almaty por la Champions League. Foto: composición LR/ Real Madrid/ kairat almaty

Este martes 30 de septiembre, desde las 11.45 a.m. (hora peruana) se jugará una nueva jornada de la Champions League 2025-26. Real Madrid enfrentará a Kairat Almaty, club de la Liga Premier de Kazajistán, por la segunda fecha del torneo. Los merengues, que llegan tras una dura derrota por 5-2 ante Atlético de Madrid en LaLiga, buscarán reencontrarse con el triunfo y devolverle la alegría a su hinchada. Aunque parten como favoritos, deberán evitar el exceso de confianza y asegurar los tres puntos.

Por su parte, Kairat Almaty nunca ha conseguido una victoria en casa en fases de grupos o ligas europeas (1 empate y 2 derrotas). Sin embargo, su racha invicta y sin goles en contra en los cuatro partidos clasificatorios de la UCL disputados en su estadio esta temporada le da al conjunto dirigido por Rafael Urazbakhtin una cuota de esperanza.

Ver Real Madrid vs Kairat Almaty por la Champions League

El duelo entre Real Madrid y Kairat Almaty por la Champions League se transmitirá en Perú a través de la señal de ESPN. Sin embargo, el minuto a minuto también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes.

Ver ONLINE Real Madrid contra Kairat Almaty

Para ver este encuentro vía streaming lo podrás seguir por la señal de Disney Plus. A continuación La República Deportes ha preparado la lista de canales para seguirlo ONLINE.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, tabii, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur
  • Paraguay: Disney+ Premium
  • Perú: Disney+ Premium
  • Uruguay: Disney+ Premium
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur

Pronósticos para el Real Madrid vs Kairat Almaty

  • Betsson: gana Kairat Almaty (34.00), empate (9.90), gana Real Madrid (1.10)
  • Betano: gana Kairat Almaty (21.00), empate (9.00), gana Real Madrid (1.12)
  • bet365: gana Kairat Almaty (21.00), empate (10.00), gana Real Madrid (1.09)
  • 1xBet: gana Kairat Almaty (29.00), empate (10.60), gana Real Madrid (1.13)
