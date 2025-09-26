HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el derbi por LaLiga de España?

Por una nueva edición del derbi español, Real Madrid visitará a Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Los de Xabi Alonso no conocen de derrotas en lo que va de la temporada.

Ambos equipos llegan tras un triunfo en la jornada pasada. Foto: composición LR
Ambos equipos llegan tras un triunfo en la jornada pasada. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO por LaLiga de España? El encuentro, por la fecha 7, se jugará este sábado 27 de septiembre desde las 9.15 p. m. (hora local) en el Riyadh Air Metropolitano y será transmitido por la señal de DSports y DGO, en el Perú. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con toda la previa y las principales incidencias.

Real Madrid afronta este partido con el ánimo a tope tras un inicio prometedor con 6 victorias en 6 partidos en la liga doméstica. Pero no solo eso, en Champions League, también ganaron su partido, por lo que los blancos no conocen de derrotas hasta el momento. Por su parte, Atlético Madrid atraviesa un panorama diferente con solo dos victorias, 3 empates y dos derrotas (una en la Liga de Campeones).

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

En Perú, el Real Madrid vs Atlético de Madrid comenzará desde las 9.15 a. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 8.15 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Atlético de Madrid por la liga española estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En México, el enfrentamiento irá por Sky Sports. En España, el duelo irá por DAZN LaLiga y Estados Unidos, por ESPN Deportes.

Alineaciones posibles de Real Madrid vs Atlético Madrid

Así formarían ambos equipos para esta jornada de la liga española.

  • Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
  • Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galán, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Nicolás González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Real Madrid vs Atlético Madrid: historial reciente

En los últimos 5 partidos, Real Madrid solo ha ganado uno y Atléico Madrid no registra victorias. Ambos equipos muestran un saldo igualado en los últimos dos años.

  • Atlético Madrid 1-1 Real Madrid | Champions League
  • Real Madrid 2-1 Atlético Madrid | Champions League
  • Real Madrid -1 Atlético Madrid | LaLiga
  • Atlético Madrid 1-1 Real Madrid | LaLiga
  • Real Madrid 1-1 Atlético Madrid | LaLiga.

¿Cómo ver Real Madrid vs Atlético Madrid ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Atlético de Madrid por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

