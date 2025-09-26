HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona llegará debilitado al partido de Champions League contra PSG: sufre lesión de 2 titulares y no podrá jugar en su estadio

Tras anunciar la rotura de menisco de Joan García y la lesión al muslo de Raphinha, el club culé recibió una mala noticia de parte de la UEFA para su juego de Champions League frente al PSG.

Raphina y Joan García son titulares en el esquema del DT Hansi Flick. Foto: composición de LR/FC Barcelona
Raphina y Joan García son titulares en el esquema del DT Hansi Flick. Foto: composición de LR/FC Barcelona

Las últimas horas han estado cargadas de malas noticias para el Barcelona. Este viernes, el club culé reveló que el portero Joan García y el extremo Raphinha, dos de sus jugadores titulares, estarán de baja por varias semanas a causa de sendas lesiones diagnosticadas luego de la victoria contra Real Oviedo.

Entre otros partidos, ambos futbolistas se perderán el esperado encuentro frente al PSG, por Champions League, que los culés no podrán disputar en su estadio. La prensa española informó que la UEFA no dio su visto bueno para que los catalanes jueguen como locales en el Spotify Camp Nou, que aún se encuentra en proceso de remodelación, debido a que no cumple con sus normas.

PUEDES VER: Influencer española que fue captada con Lamine Yamal en Italia: 'No es tan humilde y no está bien asesorado'

lr.pe

Por ello, el conjunto dirigido por Hansi Flick deberá recibir a los parisinos en el Estadio Olímpico de Montjuic, que ha sido su 'casa' durante los últimos dos años. El recinto no solo acogerá la visita del vigente monarca de la Champions, sino además el resto de juegos de la fase de liga, puesto que la UEFA no permite disputar esta instancia del torneo en dos escenarios distintos.

¿Qué lesiones sufrieron Joan García y Raphinha?

En cuanto a sus lesionados, el que recibió el peor diagnóstico fue el guardameta. "El jugador Joan García sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, en función de su evolución", publicó el Barcelona en sus redes sociales.

Sobre el brasileño, indicó lo siguiente: "El jugador Raphinha tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas". De esta forma, el golero tampoco llegará al clásico liguero ante Real Madrid, mientras que el atacante debería volver a estar apto para el choque ante el Madrid, pero de todas formas se perdería al menos tres compromisos.

¿Cuándo juega el Barcelona por Champions League?

El próximo partido del Barcelona en esta fase de liga de la Champions League 2025-26 se jugará el miércoles 1 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico Lluís Companys, de Montjuic.

La rivalidad entre catalanes y parisinos ha crecido recientemente a causa las llaves por rondas eliminatorias en las que se han enfrentado. De estas, el PSG salió victorioso en las dos últimas con resonantes triunfos, como las goleadas por 4-1 en el 2021 y 2024.

