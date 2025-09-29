Programación de la Champions League 2025-26: ¿cuándo, cómo y dónde ver los partidos de la fecha 2?
Arranca una nueva jornada de la Champions League con emocionantes partidos entre los clubes más grandes de Europa; sin embargo, el FC Barcelona vs. PSG será el encuentro estelar de la semana.
Comienza una nueva jornada de la Champions League 2025-26 este martes 30 desde las 11:30 a.m. (hora peruana), con nueve partidos que tendrán como protagonistas a equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, Inter, entre otros. Se espera una fecha llena de emoción y muchos goles.
Por su parte, el miércoles 1 de octubre se vivirá un gran duelo cuando el Paris Saint-Germain visite al FC Barcelona, mientras que el Manchester City se enfrentará al Mónaco. Sin duda, esta jornada promete grandes encuentros que los hinchas no querrán perderse.
Fixture de la Champions League jornada 2
Martes 30
- 30.09 – 11:45: Atalanta vs. Club Brujas
- 30.09 – 11:45: Kairat Almaty vs. Real Madrid
- 30.09 – 14:00: Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt
- 30.09 – 14:00: Bodo/Glimt vs. Tottenham
- 30.09 – 14:00: Chelsea vs. Benfica
- 30.09 – 14:00: Galatasaray vs. Liverpool
- 30.09 – 14:00: Inter vs. Slavia Praga
- 30.09 – 14:00: Marsella vs. Ajax
- 30.09 – 14:00: Pafos vs. Bayern Múnich
Miércoles 1
- 01.10 – 11:45: Qarabag vs. Copenhague
- 01.10 – 11:45: Royale Union SG vs. Newcastle
- 01.10 – 14:00: Arsenal vs. Olympiacos
- 01.10 – 14:00: Barcelona vs. PSG
- 01.10 – 14:00: Bayer Leverkusen vs. PSV
- 01.10 – 14:00: Borussia Dortmund vs. Athletic Club
- 01.10 – 14:00: Mónaco vs. Manchester City
- 01.10 – 14:00: Nápoles vs. Sporting CP
- 01.10 – 14:00: Villarreal vs. Juventus
Ver Champions League 2025-26
La segunda jornada de la Champions League se transmitirá por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+. Además, todos los detalles de esta competición se pueden seguir en La República Deportes.