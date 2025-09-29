Comienza una nueva jornada de la Champions League 2025-26 este martes 30 desde las 11:30 a.m. (hora peruana), con nueve partidos que tendrán como protagonistas a equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, Inter, entre otros. Se espera una fecha llena de emoción y muchos goles.

Por su parte, el miércoles 1 de octubre se vivirá un gran duelo cuando el Paris Saint-Germain visite al FC Barcelona, mientras que el Manchester City se enfrentará al Mónaco. Sin duda, esta jornada promete grandes encuentros que los hinchas no querrán perderse.

Fixture de la Champions League jornada 2

Martes 30

30.09 – 11:45: Atalanta vs. Club Brujas

30.09 – 11:45: Kairat Almaty vs. Real Madrid

30.09 – 14:00: Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt

30.09 – 14:00: Bodo/Glimt vs. Tottenham

30.09 – 14:00: Chelsea vs. Benfica

30.09 – 14:00: Galatasaray vs. Liverpool

30.09 – 14:00: Inter vs. Slavia Praga

30.09 – 14:00: Marsella vs. Ajax

30.09 – 14:00: Pafos vs. Bayern Múnich

Miércoles 1

01.10 – 11:45: Qarabag vs. Copenhague

01.10 – 11:45: Royale Union SG vs. Newcastle

01.10 – 14:00: Arsenal vs. Olympiacos

01.10 – 14:00: Barcelona vs. PSG

01.10 – 14:00: Bayer Leverkusen vs. PSV

01.10 – 14:00: Borussia Dortmund vs. Athletic Club

01.10 – 14:00: Mónaco vs. Manchester City

01.10 – 14:00: Nápoles vs. Sporting CP

01.10 – 14:00: Villarreal vs. Juventus

Ver Champions League 2025-26

La segunda jornada de la Champions League se transmitirá por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+. Además, todos los detalles de esta competición se pueden seguir en La República Deportes.