Real Madrid jugará por primera vez en su historia ante el Kairat Almaty. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Real Madrid vs Kairat Almaty EN VIVO juegan este martes 30 de septiembre, desde las 11.45 a. m. (hora peruana), por la fecha 2 de la fase de liga en la Champions League 2025-26. El partido se disputará en el Estadio Central de Pavlodar (Kazajistán) y será transmitido por el canal ESPN. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, ingresa a la web de La República Deportes.

Tras perder su invicto de esta temporada en el derbi contra Atlético de Madrid, al equipo merengue le tocó viajar a la plaza más oriental en esta instancia del torneo. Por primera vez en su historia, el Real Madrid se enfrentará al modestísimo Kairat Almaty, uno de los debutantes en la presente edición de la Champions.

Luego de más de 11 horas de viaje y a 8.000 kilómetros de España, los dirigidos por Xabi Alonso deberán olvidarse de los cinco goles recibidos el último fin de semana y concentrarse en lograr su segunda victoria en la Liga de Campeones, tras el auspicioso debut ante Olympique Marsella, al cual venció 2-1.

La mala noticia en tienda merengue será la ausencia de hasta cinco jugadores en la zona defensiva. Dani Carvajal y Éder Militao son las más recientes bajas que se suman a los ya descartados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Como plan de contingencia, además de los otros defensas de su plantel principal, Xabi convocó al canterano David Jiménez.

En cuanto al cuadro local, Kairat viene de caer goleado 4-1 por el Sporting Lisboa en la primera fecha. El elenco kazajo, que tiene la plantilla con menor valor de mercado de toda la competencia, solo puede esperanzarse en tener una noche inspirada para 'tumbarse' al cuadro español.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat?

En Perú, el partido Real Madrid vs Kairat se podrá seguir a partir de las 11.45 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.45 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.45 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Kairat?

La transmisión por TV del Real Madrid vs Kairat estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: TNT, HBO Max

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: TNT

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN, Unimás

España: Movistar Liga de Campeones.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Kairat

Estos son los posibles equipos titulares de Real Madrid y Kairat para su partido de la Champions.

Real Madrid : Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Bellingham, Rodrygo; Mbappé

: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Bellingham, Rodrygo; Mbappé Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad; Mrynskiy, Monteiro, Gromyko; Satpaev.

Pronóstico de Real Madrid vs Kairat

Según cuotas de las principales casas de apuestas, Kairat tiene casi nulas chances de vencer al Real Madrid.

Betsson: gana Real Madrid (1,09), empate (11,00), gana Kairat (36,00)

Betano: gana Real Madrid (1,11), empate (11,25), gana Kairat (29,00)

Bet365: gana Real Madrid (1,08), empate (11,00), gana Kairat (23,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,11), empate (12,10), gana Kairat (32,00)

Coolbet: gana Real Madrid (1,10), empate (11,50), gana Kairat (26,00)

Doradobet: gana Real Madrid (1,09), empate (10,00), gana Kairat (31,00).

¿En qué estadio juega Real Madrid vs Kairat?

El escenario de este compromiso será el Estadio Central de Pavlodar, recinto ubicado en la ciudad del mismo nombre, en Kazajistán. Conocido también como Ortalyq Stadion, este complejo multiusos tiene capacidad para albergar a 11.000 espectadores.