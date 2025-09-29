HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Real Madrid vs Kairat EN VIVO: hora y canal del partido desde Kazajistán por la Champions League

Por la fecha 2, Real Madrid y Kairat se enfrentan en un partido inédito de la UEFA Champions League. Los de Xabi Alonso van por su segundo triunfo.

Real Madrid jugará por primera vez en su historia ante el Kairat Almaty. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Real Madrid jugará por primera vez en su historia ante el Kairat Almaty. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Real Madrid vs Kairat Almaty EN VIVO juegan este martes 30 de septiembre, desde las 11.45 a. m. (hora peruana), por la fecha 2 de la fase de liga en la Champions League 2025-26. El partido se disputará en el Estadio Central de Pavlodar (Kazajistán) y será transmitido por el canal ESPN. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, ingresa a la web de La República Deportes.

Tras perder su invicto de esta temporada en el derbi contra Atlético de Madrid, al equipo merengue le tocó viajar a la plaza más oriental en esta instancia del torneo. Por primera vez en su historia, el Real Madrid se enfrentará al modestísimo Kairat Almaty, uno de los debutantes en la presente edición de la Champions.

PUEDES VER: Canal confirmado de Barcelona contra PSG por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League

lr.pe

Luego de más de 11 horas de viaje y a 8.000 kilómetros de España, los dirigidos por Xabi Alonso deberán olvidarse de los cinco goles recibidos el último fin de semana y concentrarse en lograr su segunda victoria en la Liga de Campeones, tras el auspicioso debut ante Olympique Marsella, al cual venció 2-1.

La mala noticia en tienda merengue será la ausencia de hasta cinco jugadores en la zona defensiva. Dani Carvajal y Éder Militao son las más recientes bajas que se suman a los ya descartados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Como plan de contingencia, además de los otros defensas de su plantel principal, Xabi convocó al canterano David Jiménez.

En cuanto al cuadro local, Kairat viene de caer goleado 4-1 por el Sporting Lisboa en la primera fecha. El elenco kazajo, que tiene la plantilla con menor valor de mercado de toda la competencia, solo puede esperanzarse en tener una noche inspirada para 'tumbarse' al cuadro español.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat?

En Perú, el partido Real Madrid vs Kairat se podrá seguir a partir de las 11.45 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 10.45 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.45 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

PUEDES VER: Xabi Alonso, DT de Real Madrid, tras caer goleado ante Atlético en el derbi: 'Estamos en fase de construcción'

lr.pe

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Kairat?

La transmisión por TV del Real Madrid vs Kairat estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica.

  • Argentina: ESPN
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: TNT, HBO Max
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: TNT
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: TUDN, Unimás
  • España: Movistar Liga de Campeones.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Kairat

Estos son los posibles equipos titulares de Real Madrid y Kairat para su partido de la Champions.

  • Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Bellingham, Rodrygo; Mbappé
  • Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad; Mrynskiy, Monteiro, Gromyko; Satpaev.

Pronóstico de Real Madrid vs Kairat

Según cuotas de las principales casas de apuestas, Kairat tiene casi nulas chances de vencer al Real Madrid.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,09), empate (11,00), gana Kairat (36,00)
  • Betano: gana Real Madrid (1,11), empate (11,25), gana Kairat (29,00)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,08), empate (11,00), gana Kairat (23,00)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,11), empate (12,10), gana Kairat (32,00)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1,10), empate (11,50), gana Kairat (26,00)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,09), empate (10,00), gana Kairat (31,00).

PUEDES VER: Atlético Madrid vs Frankfurt: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

lr.pe

¿En qué estadio juega Real Madrid vs Kairat?

El escenario de este compromiso será el Estadio Central de Pavlodar, recinto ubicado en la ciudad del mismo nombre, en Kazajistán. Conocido también como Ortalyq Stadion, este complejo multiusos tiene capacidad para albergar a 11.000 espectadores.

Notas relacionadas
Canal confirmado de Barcelona contra PSG por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League

Canal confirmado de Barcelona contra PSG por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League

LEER MÁS
Liverpool vs Galatasaray: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

Liverpool vs Galatasaray: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

LEER MÁS
Atlético Madrid vs Frankfurt: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

Atlético Madrid vs Frankfurt: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

LEER MÁS
Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura

Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Franco Navarro lanza advertencia a Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: "Ya es el momento de sentarnos"

Franco Navarro lanza advertencia a Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: "Ya es el momento de sentarnos"

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

LEER MÁS
DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 28 de septiembre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 28 de septiembre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Deportes

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

Atlético Madrid vs Frankfurt: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota