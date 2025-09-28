HOYSuscripcion LR Focus

Liverpool vs Galatasaray: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

Liverpool se mide a un rival directo en la primera fase de la Champions League, ya que este martes chocará ante el poderoso Galatasaray por la segunda fecha de la UCL.

Mohamed Salah se enfrenta a Icardi por la segunda fecha de la UCL. Foto: Lr/RPP
LIverpool buscará su segunda victoria ante Galatasaray, en el Estadio Rams Park de Estambul, por la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025. El popular club de la Premier League chocará contra el campeón de la Liga Turca este martes 30 de setiembre desde las 2:00 pm. La transmisión de este partidazo estará disponible a través de Disney+ Premium y ESPN 2. Además, puedes seguir las incidencias en La República Deportes.

Sin duda, un duelo de pronóstico reservado con ambas escuadras candidatas para acceder a la siguiente fase del prestigioso torneo europeo. Galatasaray de Mauro Icardi no parte como favorito, pero espera darle pelea al cuadro de Anfield liderado por el Virgil van Dijk y Mohamed Salah.

lr.pe

¿A qué hora juega Liverpool vs Galatasaray por la Champions League?

Nadie quiere perderse este partidazo por la segunda jornada de la UEFA Champions League. Por este motivo, te jugamos los horarios confirmados para ver el Liverpool vs Galatasaray en diferentes zonas del mundo.

  • Argentina: 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile: 3:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia:2:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm

¿Dónde ver Liverpool vs Galatasaray por la Champions League?

Liverpool vs Galatasaray es uno de los duelos más esperados de la primera fase en la UEFA Champions League. Sin embargo, el partido solamente lo puedes seguir mediante Disney + y ESPN 2(solo para Sudamérica) debido a la cantidad de partidos que se jugarán en simultaneo ese día.

lr.pe

¿Cómo llega Liverpool y Galatasaray al partido clave por la Champions League?

El Galatasaray se impuso 1-0 como visitante ante el Alanyaspor en la séptima jornada de la Superliga de Turquía, gracias a un gol de Mauro Icardi. Sin embargo, su estreno en la Champions League fue complicado, ya que sufrió una contundente derrota 1-5 ante el Eintracht Frankfurt.

Por otro lado, el Liverpool llega a este encuentro tras perder 1-2 frente al Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League. A pesar de este tropiezo, el equipo británico tuvo un inicio exitoso en la Champions, donde logró vencer 3-2 al Atlético de Madrid.

lr.pe

Historial entre Liverpool vs Galatasaray

El último enfrentamiento registrado entre Galatasaray y Liverpool ocurrió el 5 de diciembre de 2006 en la fase de grupos de la Champions League, cuando el equipo turco se impuso 3‑2 a los ingleses.

  • Galatasaray 4-2 Liverpool
  • Galtasaray 1-1 Liverpool
  • Liverpool 3-0 Galatasaray
  • Galatasaray 0-0 Liverpool
  • Galatasaray 0-0 Liverpool
