Silvio Valencia y 'Chevaristo protagonizaron la lamentable escena en el programa "Mira lo que habla". Foto: composición LR/captura de "Erick y Gonzalo"/captura de "Mira lo que habla"

El úlimo jueves 25 de septiembre, los comentaristas deportivos Silvio Valencia y 'Chevaristo' se fueron a los golpes en vivo durante el espacio streaming "¡Mira lo que habla!" del canal de YouTube "Erick y Gonzalo". El episodio de violencia ocurió mientras analizaban la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana. En un momento, Evaristo Cruz llegó a abandonar el set, pero regresó poco después para agredir físicamente al popular 'Sensei', lo que provocó la interrupción inmediata de la transmisión. Esta escena escaló rápidamente a la opinón pública debido a la magnitud de lo ocurrido y luego la dirección del programa emitió un comunicado.

En el escrito, publicado en sus redes sociales, el programa se disculpó por "los excesos verbales y manifestaciones de violencia" y aseguraron que ambos comentaristas, en medio de un eufórico debate, se excedieron y "emplearon expresiones inapropiadas que no representan los valores de tolerancia, respeto a nuestra diversidad y profesionalismo". Asimismo, fueron enfáticos en señalar que nada justifica el accionar de los panelistas

"Entendemos y asumimos la responsabilidad que implica dirigirse a un público diverso, conformado por hinchas, familias y jóvenes que esperan información, entretenimiento y, sobre todo, un ejemplo de buena convivencia y diálogo. La naturaleza enérgica del deporte no justifica el uso de un lenguaje ofensivo y desmedido, y es por ello que lamentamos profundamente los eventos ocurridos en el programa del día 25 de septiembre", se lee en una parte del comunicado.

Además, los altos mandos del espacio, conformado por Erick Osores y Gonzalo Núñez, infomó que a partir de ahora comenzarán un "proceso de reestructuración de los contenidos" de los diversos programas emitidos en el canal con el fin de evitar que se produzcan otros hechos parecidos.

Nos comprometemos a mejorar nuestros contenidos y a tomar las medidas necesarias para prevenir que situaciones similares no se repitan en futuras emisiones, es por ello que se ha tomado la decisión de iniciar un proceso de reestructuración de los contenidos de nuestros programas. Nuestro objetivo siempre será promover el debate respetuoso y la pasión por el deporte en un ambiente sano y cordial. Reiteramos nuestras disculpas a todo el Público y ponderamos su comprensión y confianza", escribieron.