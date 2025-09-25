Kevin Quevedo fue titular en el partido de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile. Foto: composición LR/DSports/AFP

Kevin Quevedo fue titular en el partido de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile. Foto: composición LR/DSports/AFP

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras sufrir una dura derrota 2-1 frente a la U. de Chile en Coquimbo. A diferencia del primer cotejo, para la revancha el entrenador Néstor Gorosito sorprendió al mandar al banco de suplentes al Kevin Quevedo y poner en su lugar el argentino Alan Cantero.

El atacante nacional ingresó en el complemento del segundo compromiso y le 'cambió la cara' al equipo victoriano: su asistencia fue determinante para que el ecuatoriano Eryc Castillo anote el descuento.

¿Por qué Kevin Quevedo no fue titular ante la U. de Chile?

Al ser consultado sobre los motivos para tener a Kevin Quevedo en el banco, el popular 'Pipo' ensayó una escueta respuesta en conferencia de prensa.

"Son cosas de fútbol que pasan, del entrenamiento, de la vida, y debido a eso jugó Alan", fue la breve respuesta del estratega sobre la suplencia del veloz extremo.

Noticia en desarrollo...