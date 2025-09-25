La salida de Óscar Ibáñez como entrenador de la selección peruana sigue dando que hablar. Actualmente, Manuel Barreto asumió las riendas de la Bicolor de cara a los próximos amistosos internacionales. Sin embargo, aún persiste la incógnita sobre quién será el nuevo DT encargado de iniciar un proceso pensando en el futuro.

En este contexto, Óscar ‘Neka’ Vílchez, en una reciente entrevista con Eddie Fleischman, se animó a proponer a su candidato para dirigir a la selección. Señaló que en varias ocasiones se eligieron entrenadores sin mayores méritos personales. No obstante, sorprendió al plantear el nombre de Roberto Mosquera, actual DT de Alianza Universidad, quien tuvo un paso por Alianza Lima en el que no le fue del todo bien, pero que, a su criterio, ha venido realizando un buen trabajo en los últimos años.

¿Qué dijo Óscar Vílchez sobre Roberto Mosquera?

"Si se le da la oportunidad a muchos entrenadores que no tienen un palmarés necesario para estar en la selección, que prácticamente es su debut en el fútbol profesional, que prácticamente se les da una oportunidad de gratis. Sin ningún logro", explicó Vílchez en un primer momento.

"¿Por qué no darle la oportunidad a un técnico que ha hecho las cosas bien, que ha venido trabajando durante mucho tiempo? Que, si bien es cierto, ha tenido también altibajos, pero creo que trabaja conscientemente, que trabaja bien y que ha tenido buenas temporadas. No solamente en el Perú, sino también en Bolivia cuando le tocó", agregó.

¿Cómo le fue Roberto Mosquera en Alianza Lima?

Roberto Mosquera asumió la dirección técnica de Alianza Lima en 2015, luego de su etapa en Juan Aurich. Sin embargo, su paso por el club no fue positivo, ya que los resultados no acompañaron y, hacia finales de 2016, fue cesado del cargo tras perder la confianza del plantel, en gran parte por su estilo confrontacional y la exposición de problemas internos.