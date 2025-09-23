Óscar Ibáñez continúa revelando algunos hechos inéditos sobre su paso por la selección peruana. Su etapa en la Bicolor no culminó de la mejor manera después de cerrar las Eliminatorias con dos derrotas y quedar fuera del Mundial. Meses después de su salida, la FPF anunció a Manuel Barreto como nuevo DT de la Blanquirroja de cara a los amistosos ante Chile y Rusia. En medio de este panorama, Ibáñez reveló que, durante su estadía en Videna, encontró una lista de convocados que no era la suya en otra oficina.

En una reciente entrevista con el programa 'Doble Punta', el exportero sorprendió al contar que existía una nómina con nombres de otros futbolistas cuando se dirigió al despacho de Barreto.

Óscar Ibáñez contó que halló una lista de convocados distinta a la suya

"Se dio cuando yo fui al otro lado, donde estaba menores y se encontraban los administrativos. Fui a comentarles que íbamos a quedarnos a Cari. Pero bueno, no lo encontré. Cuando entré (a la oficina), vi una lista, pero no lo pude conversar con él (en referencia a Manuel Barreto)", declaró en dicho programa.

Posteriormente, aseguró que lo tomó de imprevisto, pero nunca pudo esclarecer esta situación. "Me sorprendió porque habían jugadores adultos, mayores. No lo pude conversar con él porque no estaba", concluyó.

Manuel Barreto y los amistosos que dirigirá con la selección peruana

En octubre, la Bicolor disputará un amistoso con Chile en Concepción. Un mes después, en noviembre, volverá a jugar contra la Roja y también con Rusia, pero esta vez en territorio ruso.