Antes del inicio del Torneo Clausura, un club que se perfilaba como uno de los 'fijos' para descender a fin de año era Alianza Universidad. Sin embargo, el equipo huanuqueño ha mostrado una ligera recuperación desde la llegada de su nuevo DT, Roberto Mosquera, quien fue contratado precisamente con el objetivo de evitar la baja.

Aunque los azulgranas siguen en la zona roja de la tabla acumulada, las sensaciones han mejorado con 'Mous' al mando. El técnico, por su parte, se mostró consciente del enorme reto que supondrá mantener la categoría y, fiel a su estilo, realizó una insólita mención a los superhéroes Batman y Robin para expresar su punto.

Roberto Mosquera revela cómo llegó a Alianza Universidad

"Nos habían llamado de cinco equipos e incluso estábamos cerca de Oriente Petrolero. Lo de Alianza Universidad nos sedujo porque sabíamos qué tipo de personas manejan el club y la seriedad que tienen en todo. Hablé con el comando técnico y les hice la propuesta de venir en una situación delicada porque son los equipos que creo que se deberían mantener en primera división, no solo por la inversión, sino por el trato que conozco por jugadores y entrenadores que han estado allí", declaró Mosquera en diálogo con L1 Max.

"No soy Batman ni Robin ni el jinete justiciero, pero eso fue lo que nos sedujo. Aquí estamos, tratando de voltear una historia que no era fácil y el trabajo es arduo. Una vez más el comando técnico está demostrando la madurez, capacidad y tratando de salir de una zona oscura de la tabla poco a poco", agregó el entrenador.

¿Cómo le va a Roberto Mosquera en Alianza Universidad?

Desde que asumió las riendas del conjunto de Huánuco, Mosquera ha dirigido cuatro partidos por el Clausura de la Liga 1 2025, de los cuales ganó dos, empató uno y perdió el otro. Actualmente, Alianza Universidad se ubica en el puesto 17 de la tabla acumulada con 18 puntos, a uno de salir de la zona de descenso.