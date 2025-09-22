HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Paolo Guerrero y su firme comentario sobre interna de la selección peruana tras publicación de Renato Tapia: "No he visto el grupo partido"

El delantero de Alianza Lima se refirió a la polémica generada en torno a la selección peruana tras el tuit de Renato Tapia luego de conocerse que Manuel Barreto será el DT interino de la Bicolor.

Paolo Guerrero viene recuperándose de una lesión en Alianza Lima. Foto: composición LR/AFP/FPF
Paolo Guerrero viene recuperándose de una lesión en Alianza Lima. Foto: composición LR/AFP/FPF

Hace unos días, la FPF oficializó a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez. Uno de los jugadores más señalados tras conocerse esta noticia fue Renato Tapia debido a la publicación que realizó minutos después del anuncio de la Federación. El volante nacional dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales que tendría relación con la llegada del exdirectivo de Universitario al banquillo de la Bicolor. Este lunes 22 de septiembre, Paolo Guerrero fue consultado sobre la situación interna de la Blanquirroja y alejó todos los rumores de una posible desunión.

El 'Depredador' negó que la interna de la selección peruana esté dividida y aseguró que cuando ha estado ha visto unión y compañerismo entre todos. El máximo artillero en la historia de la Bicolor fue abordado por la prensa en su salida de EGB, tras el entrenamiento con Alianza Lima.

PUEDES VER: Desde Ecuador revelan que Manuel Barreto pidió a Alfonso Barco para la selección peruana: debutaría en próximo amistoso

lr.pe

Paolo Guerrero opinó sobre la actualidad de la selección peruana

"No hay un grupo partido, para nada. Todas las veces que he estado ahí el grupo siempre se ha mostrado con mucho compañerismo, con mucho enfoque, unión. No he visto el grupo partido ni desunión, al contrario, sinceramente no te puedo hablar de más de eso", declaró.

Al ser preguntado acerca de la elección del nuevo cuerpo técnico, Paolo Guerrero decidió mantenerse un tanto al margen. "Ese es un tema que tiene que resolver la FPF, pero aún hay tiempo para su planificación y para que todos se pongan de acuerdo", respondió.

PUEDES VER: Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: 'Ellos buscan otro estilo'

lr.pe

Paolo Guerrero espera poder llegar al Alianza Lima vs U. de Chile

En otra parte de sus declaraciones, el futbolista de 41 años se mostró entusiasmado de poder ser parte de la vuelta entre Alianza Lima vs U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, partido que se jugará en Coquimbo. "Yo estoy trabajando muy fuerte, yo quiero estar este jueves", aseveró el 'Depredador', que viene de perderse los últimos dos encuentros con el cuadro íntimo.

