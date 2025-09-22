Hace unos días, la FPF oficializó a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez. Uno de los jugadores más señalados tras conocerse esta noticia fue Renato Tapia debido a la publicación que realizó minutos después del anuncio de la Federación. El volante nacional dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales que tendría relación con la llegada del exdirectivo de Universitario al banquillo de la Bicolor. Este lunes 22 de septiembre, Paolo Guerrero fue consultado sobre la situación interna de la Blanquirroja y alejó todos los rumores de una posible desunión.

El 'Depredador' negó que la interna de la selección peruana esté dividida y aseguró que cuando ha estado ha visto unión y compañerismo entre todos. El máximo artillero en la historia de la Bicolor fue abordado por la prensa en su salida de EGB, tras el entrenamiento con Alianza Lima.

Paolo Guerrero opinó sobre la actualidad de la selección peruana

"No hay un grupo partido, para nada. Todas las veces que he estado ahí el grupo siempre se ha mostrado con mucho compañerismo, con mucho enfoque, unión. No he visto el grupo partido ni desunión, al contrario, sinceramente no te puedo hablar de más de eso", declaró.

Al ser preguntado acerca de la elección del nuevo cuerpo técnico, Paolo Guerrero decidió mantenerse un tanto al margen. "Ese es un tema que tiene que resolver la FPF, pero aún hay tiempo para su planificación y para que todos se pongan de acuerdo", respondió.

Paolo Guerrero espera poder llegar al Alianza Lima vs U. de Chile

En otra parte de sus declaraciones, el futbolista de 41 años se mostró entusiasmado de poder ser parte de la vuelta entre Alianza Lima vs U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, partido que se jugará en Coquimbo. "Yo estoy trabajando muy fuerte, yo quiero estar este jueves", aseveró el 'Depredador', que viene de perderse los últimos dos encuentros con el cuadro íntimo.