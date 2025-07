El fútbol peruano casi siempre nos sorprende con sus curiosas historias; sin embargo, en varios casos se registraron episodios de violencia que reflejan la precaria situación de algunas instituciones. En una reciente entrevista, el exfutbolista Óscar 'Neka' Vílchez, recordado por los títulos que logró con Alianza Lima y Sporting Cristal, reveló un impactante suceso que le tocó vivir en su último año como profesional en la Liga 1.

El exvolante de 39 años rememoró su paso por Carlos Stein de Chiclayo en el 2022. Al respecto, el exjugador indicó que en una ocasión fueron amenazados con armas de fuego por unos supuestos hinchas.

'Neka' Vílchez revela impactante episodio que vivió en Liga 1

"Lo que viví allí fue impresionante. A los cinco meses de estar allí ya había decidido que me quería retirar del fútbol. En Alianza Universidad ya había vivido unas cosas por las apuestas, siempre se hablaba que había algún jugador que había arreglado algo, pero nunca se sabía se era verdad. La duda se queda para siempre y en Stein pasa lo mismo. Una dirigencia para el olvido", mencionó al inicio en diálogo con 'Pase Filtrado'

El popular 'Neka', que afrontaba el epílogo de su carrera profesional, recordó que en el 2022 varios sujetos bajaron de un carro y amenazaron a los integrantes del plantel de Carlos Stein previo al inicio de un entrenamiento.

"En un punto dejan pasar a unos tipos y nos apuntan con armas y supuestamente dijeron que era hinchas de Stein, pero no reconocían a los jugadores. Dijeron que nos iban a apretar. Se nos hizo muy raro desde el inicio porque estábamos recién por iniciar el entrenamiento y vemos un carro entrar de donde bajan 4 o 5 tipos que iban directamente contra nosotros y comienzan a sacar sus armas. Preguntaron por (Josimar) Atoche y dos más", explicó.

"Al rato llama el presidente y llega. Él todo dramático dijo: '¿Cómo posible que vengan a faltarle el respeto a nuestros jugadores, que vengan a amenazar a Atoche, a tal y a ‘Neka’ Vílchez?' Yo volteé y lo miré a Landauri y él me miró y dijo que nadie me había nombrado. Pensaba y le decía que esto era un ‘meme’. Todos como jugadores fuimos a denunciar a comisaría, pero quedó en nada. Fuimos solo los futbolistas, sin tener nada que ver el presidente. No sabíamos dónde estaba", agregó.

¿En qué clubes jugó Óscar Vílchez?

Óscar Vílchez empezó su carrera profesional en Alianza Lima, club con el que salió campeón nacional en (2003,2004 y 2017). Toda su trayectoria la realizó en el fútbol peruano.