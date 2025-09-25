HOYSuscripcion LR Focus

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

El comentarista deportivo criticó que desde la FPF se haya decidió sacar a Óscar Ibáñez, quien era DT interino, para colocar a Manuel Barreto bajo la misma modalidad.

Manuel Barreto llegó a la FPF en mayo del 2025. Foto: composición LR/captura de Eddie Fleischman/FPF
Manuel Barreto llegó a la FPF en mayo del 2025. Foto: composición LR/captura de Eddie Fleischman/FPF

Manuel Barreto fue el encargado de asumir la dirección técnica de la selección peruana tras la salida de Óscar Ibáñez. Mediante un comunicado de la FPF, el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación fue anunciado como entrenador interino hasta fin de año, una llegada que generó diversas críticas en la opinión pública. Días después de su salida, Ibáñez confirmó que Agustín Lozano tenía sus intenciones para que continúe, pero fue Jean Ferrari quien optó por lo contrario, algo que, según dijo, respeta. En medio de diversas filtraciones sobre lo que ha venido ocurriendo en la interna antes del fin de las Eliminatorias 2026, uno de los que criticó a la 'Muñeca' fue Eddie Fleischman.

El presentador de TV apuntó contra la decisión de sacar a un estratega que iba a estar solo hasta fin de año, y quien además estaba dispuesto a que sea así, para nombrar a otra persona bajo la misma modalidad. Asimismo, señaló a Jean Ferrari, actual director general de la FPF, como el responsable directo.

PUEDES VER: Revelan 5 nombres encontrados en lista de Manuel Barreto y tensa charla de Jean Ferrari con jugadores de Perú: 'Ahora se harán las cosas bien'

Eddie Fleischman y su crítica a Manuel Barreto

"No es muy común que uno tenga técnico interino y después sea sustituido el técnico interino por otro técnico interino. Pero en el tránsito llegó Jean Ferrari porque a Óscar Ibáñez lo nombró Lozano y a Barreto lo nombra Jean Ferrari", dijo en el programa

Fue en ese momento cuando el 'Colorado' criticó el profesionalismo del exdirector deportivo por aceptar tener dos funciones dentro de la FPF. "A mí Barreto me hace dudar mucho con respecto a sus principios y a sus valores profesionales, sus convicciones. Yo no estoy hablando como persona, estoy hablando a nivel profesional, porque Barreto cuando asume la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, asume un cargo administrativo, de oficina, de dirección, de gestión de las selecciones de menores, no de dirección técnica de un equipo o categoría específica", apuntó.

Además, remarcó que Barreto se dejó guiar por anhelos particulares más que por las funciones que debe cumplir en pro de los objetivos de la selección. "Yo siento que Manuel Barreto al haber aceptado que le impongan a ‘Calín’ La Rosa, él llegó a un punto en el que ‘quiero agarrar esto a cualquier precio, digan lo que digan, impongan lo que impongan’. Eso no es pensar en la función que tienes que cumplir, sino en tus ambiciones personales", manifestó.

PUEDES VER: Abogado de la U. de Chile arremete contra Alianza Lima tras denuncia ante Conmebol: 'Nos tienen miedo'

Manuel Barreto dirigirá 3 amistosos con la selección peruana

El popular 'Muñeca' comandará a la Bicolor en los amistosos de octubre y noviembre. Primero, la selección nacional jugará contra Chile y luego, un mes después, volverá a enfrentar a la Roja y también a Rusia.

