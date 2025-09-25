Manuel Barreto fue el encargado de asumir la dirección técnica de la selección peruana tras la salida de Óscar Ibáñez. Mediante un comunicado de la FPF, el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación fue anunciado como entrenador interino hasta fin de año, una llegada que generó diversas críticas en la opinión pública. Días después de su salida, Ibáñez confirmó que Agustín Lozano tenía sus intenciones para que continúe, pero fue Jean Ferrari quien optó por lo contrario, algo que, según dijo, respeta. En medio de diversas filtraciones sobre lo que ha venido ocurriendo en la interna antes del fin de las Eliminatorias 2026, uno de los que criticó a la 'Muñeca' fue Eddie Fleischman.

El presentador de TV apuntó contra la decisión de sacar a un estratega que iba a estar solo hasta fin de año, y quien además estaba dispuesto a que sea así, para nombrar a otra persona bajo la misma modalidad. Asimismo, señaló a Jean Ferrari, actual director general de la FPF, como el responsable directo.

Eddie Fleischman y su crítica a Manuel Barreto

"No es muy común que uno tenga técnico interino y después sea sustituido el técnico interino por otro técnico interino. Pero en el tránsito llegó Jean Ferrari porque a Óscar Ibáñez lo nombró Lozano y a Barreto lo nombra Jean Ferrari", dijo en el programa

Fue en ese momento cuando el 'Colorado' criticó el profesionalismo del exdirector deportivo por aceptar tener dos funciones dentro de la FPF. "A mí Barreto me hace dudar mucho con respecto a sus principios y a sus valores profesionales, sus convicciones. Yo no estoy hablando como persona, estoy hablando a nivel profesional, porque Barreto cuando asume la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, asume un cargo administrativo, de oficina, de dirección, de gestión de las selecciones de menores, no de dirección técnica de un equipo o categoría específica", apuntó.

Además, remarcó que Barreto se dejó guiar por anhelos particulares más que por las funciones que debe cumplir en pro de los objetivos de la selección. "Yo siento que Manuel Barreto al haber aceptado que le impongan a ‘Calín’ La Rosa, él llegó a un punto en el que ‘quiero agarrar esto a cualquier precio, digan lo que digan, impongan lo que impongan’. Eso no es pensar en la función que tienes que cumplir, sino en tus ambiciones personales", manifestó.

Manuel Barreto dirigirá 3 amistosos con la selección peruana

El popular 'Muñeca' comandará a la Bicolor en los amistosos de octubre y noviembre. Primero, la selección nacional jugará contra Chile y luego, un mes después, volverá a enfrentar a la Roja y también a Rusia.