Gustavo Álvarez dirgió en la Liga 1 antes de asumir las riendas de la U. de Chile. Foto: composición LR/ESPN/FPF

El nombre de Gustavo Álvarez empezó a sonar como uno de los candidatos para asumir las riendas de la selección peruana tras el fracaso en Eliminatorias 2026. Luego de eliminar a Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, al experimentado entrenador de la U. de Chile le consultaron sobre esta posibilidad y si fue contactado por la FPF.

El estratega argentino conoce muy bien lo que es el fútbol peruano, pues antes de llegar al balompié sureño estuvo al mando de clubes como Sport Boys y Atlético Grau.

Gustavo Álvarez, DT de la U. de Chile, sobre si fue contactado por la FPF

Al finalizar el partido, al estratega de 52 años, que también se encuentra en el radar de la selección chilena, le consultaron sobre si hubo alguna comunicación con la Federación Peruana de Fútbol.

"Antes que nada quiero felicitar a Alianza. Su campaña internacional le ha hecho un bien al fútbol peruano. No tengo ningún llamado de la FPF. Tranquilo, estoy centrado 100% en la Universidad de Chile; después, a fin de año, veremos", manifestó en zona mixta.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez tras eliminar a Alianza Lima?

Álvarez aprovechó para elogiar el rendimiento de Alianza Lima en la serie de Copa Sudamericana; no obstante, afirmó que el triunfo de la U. de Chile fue merecido.

"Nos tocó enfrentar a un rival muy duro, que no fue sorpresa. Todos sus partidos de visitante los jugó como hoy, con mucho carácter, y había que superarlos. Inicialmente, encontramos los espacios previstos (...). Tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje, como hoy, pues sin dominar el trámite, nos alejaron de su arco. Es un resultado justo", sostuvo en conferencia de prensa.

Los 2 entrenadores descartados para dirigir la selección peruana

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se encuentra en Argentina entrevistándose con algunos candidatos para dirigir la selección peruana. En ese sentido, el comunicador indicó que desde la Videna se descartaron a los técnicos Luiz Felipe Scolari y Fernando Batista.

"Se habló de Luiz Felipe Scolari. No es una posibilidad. Es un nombre que hace tiempo gustó, pero no es algo que se esté pactando en este momento. Hay otro nombre en Brasil, sí, pero más que todo en Argentina en este momento. Batista, que estuvo en Venezuela, tampoco es posibilidad", explicó.