HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Deportes

Gustavo Álvarez, DT de la U. de Chile, deja abierto su futuro tras ser vinculado con la selección peruana: "A fin de año veremos"

El entrenador argentino, que también se encuentra en la mira de la selección chilena, eliminó a Alianza Lima y viene registrando una histórica campaña en la Copa Sudamericana 2025.

Gustavo Álvarez dirgió en la Liga 1 antes de asumir las riendas de la U. de Chile. Foto: composición LR/ESPN/FPF
Gustavo Álvarez dirgió en la Liga 1 antes de asumir las riendas de la U. de Chile. Foto: composición LR/ESPN/FPF

El nombre de Gustavo Álvarez empezó a sonar como uno de los candidatos para asumir las riendas de la selección peruana tras el fracaso en Eliminatorias 2026. Luego de eliminar a Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, al experimentado entrenador de la U. de Chile le consultaron sobre esta posibilidad y si fue contactado por la FPF.

El estratega argentino conoce muy bien lo que es el fútbol peruano, pues antes de llegar al balompié sureño estuvo al mando de clubes como Sport Boys y Atlético Grau.

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

Gustavo Álvarez, DT de la U. de Chile, sobre si fue contactado por la FPF

Al finalizar el partido, al estratega de 52 años, que también se encuentra en el radar de la selección chilena, le consultaron sobre si hubo alguna comunicación con la Federación Peruana de Fútbol.

"Antes que nada quiero felicitar a Alianza. Su campaña internacional le ha hecho un bien al fútbol peruano. No tengo ningún llamado de la FPF. Tranquilo, estoy centrado 100% en la Universidad de Chile; después, a fin de año, veremos", manifestó en zona mixta.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez tras eliminar a Alianza Lima?

Álvarez aprovechó para elogiar el rendimiento de Alianza Lima en la serie de Copa Sudamericana; no obstante, afirmó que el triunfo de la U. de Chile fue merecido.

"Nos tocó enfrentar a un rival muy duro, que no fue sorpresa. Todos sus partidos de visitante los jugó como hoy, con mucho carácter, y había que superarlos. Inicialmente, encontramos los espacios previstos (...). Tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje, como hoy, pues sin dominar el trámite, nos alejaron de su arco. Es un resultado justo", sostuvo en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: 'No tenía que ver con rendimiento'

lr.pe

Los 2 entrenadores descartados para dirigir la selección peruana

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se encuentra en Argentina entrevistándose con algunos candidatos para dirigir la selección peruana. En ese sentido, el comunicador indicó que desde la Videna se descartaron a los técnicos Luiz Felipe Scolari y Fernando Batista.

"Se habló de Luiz Felipe Scolari. No es una posibilidad. Es un nombre que hace tiempo gustó, pero no es algo que se esté pactando en este momento. Hay otro nombre en Brasil, sí, pero más que todo en Argentina en este momento. Batista, que estuvo en Venezuela, tampoco es posibilidad", explicó.

Notas relacionadas
Julio César Uribe lanza fuerte crítica contra el fútbol peruano tras la designación de Manuel Barreto como nuevo DT de la ‘blanquirroja’: “Estamos en coma”

Julio César Uribe lanza fuerte crítica contra el fútbol peruano tras la designación de Manuel Barreto como nuevo DT de la ‘blanquirroja’: “Estamos en coma”

LEER MÁS
Raziel García impacta al señalar quién debió ser el sustituto de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Era tremendo"

Raziel García impacta al señalar quién debió ser el sustituto de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Era tremendo"

LEER MÁS
Descartan a Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con Brasil, para ser DT de la selección peruana: "Hace tiempo gustó, pero..."

Descartan a Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con Brasil, para ser DT de la selección peruana: "Hace tiempo gustó, pero..."

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

LEER MÁS
Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

LEER MÁS
Néstor Gorosito revela por qué no puso de titular a Kevin Quevedo en eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "Cosas de la vida"

Néstor Gorosito revela por qué no puso de titular a Kevin Quevedo en eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "Cosas de la vida"

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS
Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota