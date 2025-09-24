Julio César Uribe propuso a Roberto Arrelucea como su candidato para la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Fútbol Como Cancha

"Hay varios técnicos peruanos con la capacidad suficiente", señaló Julio César Uribe al ser consultado sobre a quién pondría el para dirigir a la selección peruana tras la salida de Óscar Ibáñez. El director general de Sporting Cristal, en una reciente entrevista, no dudo y presentó un nombre que no muchos conoce.

Uribe destacó que en el país existen entrenadores con la preparación y la solvencia necesarias para llevar a la Bicolor a lograr grandes objetivos. Sorprendió al incluir entre sus opciones a Roberto Arrelucea, exfutbolista que actualmente dirige un equipo en la Copa Perú, además, cuando se le mencionó al estratega de Alianza Universidad, Roberto Mosquera, también dio sus buenas impresiones sobre él.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre sus candidatos a DT para la selección peruana?

"Hay varios técnicos peruanos que tienen la capacidad y la decencia para poder guiar nuestro destino y con grandes probabilidades de éxito. Conocen el concepto, son decentes, son internacionales, han tenido lindas experiencias y, sobre todo, son lindas personas", explicó en un primer momento.

"(Roberto Mosquera) y Roberto Arrelucea. Saben lo que es la lucha, saben lo que es el sufrimiento, tienen la decencia, tienen valores, conocen los conceptos y merecen su oportunidad", dando como sus candidatos al actual entrenador de Juventud Bellavista, equipo de la Copa Perú.

¿Quién es Roberto Arrelucea?

Roberto Arrelucea Alzanoa es un exfutbolista peruano que se desempeñó como lateral derecho. Inició su carrera profesional en 1977 con Alfonso Ugarte y debutó como entrenador en 1997 al frente de Deportivo Pesquero. En la actualidad dirige a Juventud Bellavista, club participante de la Copa Perú.