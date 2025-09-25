Germán Leguía dijo que Piero Quispe es un jugador "con una habilidad que ya no se ve". Foto: composición de LR/FPF

La llegada de Piero Quispe al Sydney FC de Australia generó todo tipo de reacciones entre los hinchas peruanos. Muchos consideraron que el exjugador de Universitario tenía el potencial para emigrar a una liga más competitiva, pero la realidad fue distinta. Uno de los que esperaba que el volante diera el salto al fútbol europeo es Germán Leguía, histórico exfutbolista de la 'U'.

Para 'Cocoliche', Quispe tenía posibilidades de fichar por algún equipo de España o Inglaterra, donde podría ganar el rodaje que le hace falta para ser el nuevo '10' de la selección peruana. El mundialista aseguró incluso que el exvolante de Pumas podía llegar a ser tan decisivo para la Bicolor como lo fue en su momento Christian Cueva, aunque para ello debía ganar físico.

Germán Leguía sobre Piero Quispe: "Debió ir a otro país"

"No estoy de acuerdo, debió ir a otro país a jugar, a crecer, es un jugador que tiene una habilidad que ya no se ve. Para mí es el 10 que con un poco más de físico podría suplir a Cueva en la selección", declaró Leguía en diálogo con Ovación.

"Creo que en Australia no va a hacer el fútbol que podía hacer en España o Inglaterra, donde enfrentas a los grandes del fútbol. Piero tenía todas las posibilidad de llegar ahí", agregó el exjugador.

¿Qué dijo Piero Quispe tras su fichaje por Sydney FC?

Poco antes de volar rumbo al país oceánico, Piero Quispe reveló los motivos que lo llevaron a elegir su nuevo destino. "Feliz por la oportunidad, estoy muy motivado para hacer las cosas bien por Australia. Muchos piensan que el fútbol de allá es fácil, pero es competitivo, por eso también lo escogí", dijo al ser abordado por la prensa.

"Hasta el mejor jugador de fútbol tiene críticas y lo toma de buena manera, con la frente en alto y que me sirva de motivación", indicó en referencia a las críticas que recibió por dejar el fútbol mexicano.