'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo LEER MÁS

Mauro Cantoro arremete contra Carlos Zambrano tras dejar con 10 a Alianza Lima ante U. de Chile: "Siente que está más allá de todo" LEER MÁS

Periodistas de Chile acusan a barra de Alianza Lima de revisarlos y amedrentarlos previo a partido por Copa Sudamericana: "Tengo impotencia" LEER MÁS

Prensa chilena y la acalorada pelea tras polémica mano de Sergio Peña en el 0-0 de Alianza Lima: "En la cancha de Boca se la cobran" LEER MÁS

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3 LEER MÁS