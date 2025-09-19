FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"
A través de un comunicado, el ente presidido por Agustín Lozano anunció que Manuel Barreto será el encargado de reemplazar a Óscar Ibáñez de manera temporal.
- Eddie Fleischman sorprende al nombrar a los 3 referentes de la selección peruana que Jean Ferrari borraría: uno es Yoshimar Yotún
- Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA
Manuel Barreto, es el nuevo técnico de la selección peruana. Foto: difusión
El viernes 19 de septiembre, la FPF anunció a Manuel Barreto como nuevo técnico de la Bicolor y dirigirá los amistosos de octubre y noviembre.