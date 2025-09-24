A dos semanas se la salida de Óscar Ibáñez de la dirección técnica de la selección peruana, se siguen conociendo algunos incidentes ocurridos en Videna cuando estaba al mando del equipo. El último martes 23, el propio DT reveló que una vez cuando se acercó a conversar con Manuel Barreto encontró una lista de convocados que no era la de él, algo que no pudo conversarlo con el ahora técnico interino de la Bicolor. Este miércoles, Reimond Manco narró la tensa conversación que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, protagonizó con Ibáñez.

El exfutbolista de la selección peruana aseguró que Jean Ferrari se ha ganado cierta rencillas de algunos futbolistas dentro de la Bicolor por sus comentarios desafortunados que solía realizar contra Alianza Lima cuando era administrador de Universitario.

Reimond Manco contó charla que tuvo Óscar Ibáñez y Jean Ferrari

El popular 'Rei' comenzó su discurso señalando que ahora la publicación de Renato Tapia cobra más sentido y lo volvió a respaldar. Manco relató que un día Ferrari fue ignorado cuando entró del camarín del equipo nacional, por lo que al final optó por irse.

"Ahora entiendo por qué el tuit de Tapia y te la doy amigo, estoy contigo. Todos vimos que cuando la 'U' campeonó en Andahuaylas dijo que lloraran esos cag***, entonces Jean Ferrari se ha ganado una antipatía dentro de la selección. Los jugadores llegaban y lo saludaban, pero nadie se le acercaba y no por Ibáñez, sino por lo de él. Cuando entró al camerino nadie le paraba bola, nadie lo invitó a retirarse, simplemente se retiró porque se sintió mal, ya que nadie le hacía caso", aseveró.

En ese momento, el exatacante contó que Ferrari acusó a Ibáñez de ponerle a los jugadores en contra, algo que Ibáñez le negó. Asimismo, detalló que el exdirectivo de Universitario le manifestó su inconformidad por no hacerlo parte de las convocatorias de Perú, pedido que fue rechazado por el exportero, pues Ferrari no tenía por qué tener influencia en la creación de la nómina.

"Lo único que le dijo Ferrari a Ibáñez, porque no le dijo que no iba a continuar, solo le mencionó que le tiró el grupo encima y que no lo hizo parte de la convocatoria. Ibáñez le respondió que no le había tirado el grupo encima y que pudo haberle sugerido algo, pero no hacerlo formar parte de la convocatoria o que él haga la nómina, porque ¿eso dónde se ha visto?",