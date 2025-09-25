La selección peruana empezó a buscar al nuevo entrenador con miras a lo que serán las Eliminatorias 2030. En las últimas horas, se pudo conocer que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se encuentra entrevistándose con algunos candidatos.

En medio de este panorama, uno de los nombres que fue mencionado desde varios sectores fue el del experimentado Luiz Felipe Scolari, quien fue campeón del mundo con Brasil en el 2002.

¿Luiz Felipe Scolari llegará a la selección peruana?

"Jean Ferrari viajó, está en Buenos Aires sosteniendo reuniones con posibles técnicos para la selección peruana. No está con Agustín Lozano, presidente de la FPF, porque se había dicho que iba a ser parte de las entrevistas", manifestó el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio.

De acuerdo al comunicador, Scolari estuvo en la mira hace tiempo; sin embargo, en esta oportunidad se busca otro perfil de entrenador. En esa misma línea, también se descartó al argentino Fernando Batista.

"Se habló de Luiz Felipe Scolari. No es una posibilidad. Es un nombre que hace tiempo gustó, pero no es algo que se esté pactando en este momento. Hay otro nombre en Brasil, sí, pero más que todo en Argentina en este momento. Batista, que estuvo en Venezuela, tampoco es posibilidad", explicó.

"Lo que se quiere es un técnico potenciador. Con gran actualidad y que con poco haga mucho. Zubeldía parecía una posibilidad, pero creo que va a cerrar con Flamengo o Fluminense (...)", concluyó.

¿Quién es el entrenador de la selección peruana?

A la espera de definir al nuevo DT de la selección peruana, Manuel Barreto asumió de forma interina la dirección del combinado nacional. El exfutbolista dirigirá al equipo en el próximo amistoso del 10 de octubre frente a Chile.