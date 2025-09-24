El inicio de una nueva era. Las autoridades de Conmebol y FIFA se juntaron en Nueva York, sobre el próximo Mundial 2030. La edición especial podría presentar cambios radicales como el número de sedes y número de cupos. La propuesta inicial es expandir a 64 equipos. Sin duda, un decisión que cambiará las reglas o el formato de clasificación para la máxima fiesta del fútbol.

No es un secreto que el equipo peruano firmó un rotundo fracaso en las Eliminatorias 2026, pero para el Mundial 2030 podría aprovechar el novedoso formato y el posible final de las Eliminatorias por otro evento continental que serviría para clasificar.

¿Cómo será el nuevo formato para clasificar al Mundial 2030?

Es importante destacar que el proceso podría cambiar, ya que la FIFA se mantiene en constantes conversaciones con los directivos de Conmebol. Sin embargo, lo más probable es que den 9 cupos y medio para favorecer a los equipos de Sudamérica que no suelen clasificar al Mundial.

La Conmebol está considerando diversas opciones, destacando la creación de una Liga de Naciones que otorgará puntos oficiales para el ranking de la FIFA. Esta iniciativa permitirá que selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia se presenten en mejores condiciones en el sorteo de grupos del Mundial 2030. Además, existe la posibilidad de establecer un torneo conectado con la Concacaf. De este modo, podríamos ver enfrentamientos sudamericanos contra equipos como México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica.

¿Cuál es el nuevo puesto de Perú en el ranking FIFA?

Los recientes tropiezos de la ‘Blanquirroja’ han llevado a una caída notable en el ranking mundial de selecciones. La ‘Bicolor’, en Sudamérica, ocupa actualmente el séptimo lugar, superando únicamente a Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°). La clasificación en esta región continúa dominada por Argentina (3°), seguida de Brasil (6°), Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°) y Paraguay (37°). Cabe destacar que la ‘Albiceleste’ también experimentó un retroceso, perdiendo el liderato del ranking y descendiendo dos posiciones.