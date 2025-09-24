HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
Deportes

Selección peruana podría disputar novedoso formato para ir al Mundial 2030: Liga de Naciones con 9 cupos y medio

La nueva estructura de clasificación podría favorecer a Sudamérica, otorgando 9.5 cupos. Además, se analiza implementar una Liga de Naciones previo al Mundial 2030.

Selección peruana podría enfrentar nuevas Eliminatorias. Foto: Lr/FIFA
Selección peruana podría enfrentar nuevas Eliminatorias. Foto: Lr/FIFA

El inicio de una nueva era. Las autoridades de Conmebol y FIFA se juntaron en Nueva York, sobre el próximo Mundial 2030. La edición especial podría presentar cambios radicales como el número de sedes y número de cupos. La propuesta inicial es expandir a 64 equipos. Sin duda, un decisión que cambiará las reglas o el formato de clasificación para la máxima fiesta del fútbol.

No es un secreto que el equipo peruano firmó un rotundo fracaso en las Eliminatorias 2026, pero para el Mundial 2030 podría aprovechar el novedoso formato y el posible final de las Eliminatorias por otro evento continental que serviría para clasificar.

PUEDES VER: Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

lr.pe

¿Cómo será el nuevo formato para clasificar al Mundial 2030?

Es importante destacar que el proceso podría cambiar, ya que la FIFA se mantiene en constantes conversaciones con los directivos de Conmebol. Sin embargo, lo más probable es que den 9 cupos y medio para favorecer a los equipos de Sudamérica que no suelen clasificar al Mundial.

La Conmebol está considerando diversas opciones, destacando la creación de una Liga de Naciones que otorgará puntos oficiales para el ranking de la FIFA. Esta iniciativa permitirá que selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia se presenten en mejores condiciones en el sorteo de grupos del Mundial 2030. Además, existe la posibilidad de establecer un torneo conectado con la Concacaf. De este modo, podríamos ver enfrentamientos sudamericanos contra equipos como México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica.

PUEDES VER: Partido de Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana: ¿quién clasifica a semifinales si hay empate?

lr.pe

¿Cuál es el nuevo puesto de Perú en el ranking FIFA?

Los recientes tropiezos de la ‘Blanquirroja’ han llevado a una caída notable en el ranking mundial de selecciones. La ‘Bicolor’, en Sudamérica, ocupa actualmente el séptimo lugar, superando únicamente a Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°). La clasificación en esta región continúa dominada por Argentina (3°), seguida de Brasil (6°), Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°) y Paraguay (37°). Cabe destacar que la ‘Albiceleste’ también experimentó un retroceso, perdiendo el liderato del ranking y descendiendo dos posiciones.

Notas relacionadas
Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

LEER MÁS
Atención, selección peruana: Conmebol planteó a FIFA ampliar a 64 equipos el Mundial 2030

Atención, selección peruana: Conmebol planteó a FIFA ampliar a 64 equipos el Mundial 2030

LEER MÁS
Reimond Manco sorprende al revelar fuerte charla entre Ferrari y Óscar Ibáñez antes de su salida: "Jean le dijo que le tiró el grupo encima"

Reimond Manco sorprende al revelar fuerte charla entre Ferrari y Óscar Ibáñez antes de su salida: "Jean le dijo que le tiró el grupo encima"

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

LEER MÁS
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

LEER MÁS
Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Deportes

Partido de Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana: ¿quién clasifica a semifinales si hay empate?

[VTV Plus, En Vivo] ¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó HOY por la Copa AUF Uruguay 2025?

Olimpia vs Tembetary EN VIVO ONLINE: ¿a qué hora juegan HOY por la Copa Paraguay 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota