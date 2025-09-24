HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

Partido de Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana: ¿quién clasifica a semifinales si hay empate?

El equipo de Néstor Garosito, con el recuerdo de sus hazañas ante Boca Juniors, se enfrenta a un empate 0-0 en el partido de ida. La expectativa crece entre hinchas sobre la clasificación a semifinales.

Alianza Lima se enfrenta a U de Chile por la vuelta Copa Sudamericana. Foto: RPP
Alianza Lima se enfrenta a U de Chile por la vuelta Copa Sudamericana. Foto: RPP

Alianza Lima va por la hazaña ante U de Chile, este jueves a las 7:30 pm, por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Néstor Garosito no parte como favoritos, pero sueñan con dar el batacazo como lo hicieron contra Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre. Es importante destacar que Lanús espera en la otra esquina, tras dar la sorpresa y eliminar al favorito Fluminense en el Maracaná.

El excampeón de la Liga 1 empató 0-0 con Universidad de Chile en el partido de ida por eso diversos hinchas tienen dudas sobre el formato de clasificación en los cuartos de final para acceder a las semifinales del segundo torneo más importante del continente.

PUEDES VER: Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: apuestas y cuotas del partido

lr.pe

¿Quién clasifica a semifinales entre Alianza Lima y U de Chile si hay empate?

Si el empate se mantiene en Coquimbo, el reglamento de Conmebol, vigente desde el inicio de la Copa Sudamericana 2025 para las fases decisivas, establece que la serie se resolverá mediante una tanda de penales. No se disputará tiempo extra, ya que esta disposición se aplicará exclusivamente en la final del torneo.

Alianza Lima sabe manejar la presión. Los blanquiazules se midieron ante Boca Juniors en la Fase 2 del torneo, tras vencer a Nacional en primera ronda. En La Bombonera el marcador global no se movió y el encuentro se decidió en penales. Guillermo Viscarra fue el héroe del cotejo salvando a los aliancistas. (5-4)

PUEDES VER: Reimond Manco y el desafiante mensaje a Cusco FC antes de enfrentar a Universitario: "¿Puede ser campeón o solo fue un buen momento?"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. de Chile?

El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile. El duelo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, solamente se podrá ver en DIRECTV Sports.

PUEDES VER: Universitario se ilusiona con el tricampeonato: las 'finales' que deberá ganar el equipo de Jorge Fossati en el Torneo Clausura

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana 2025?

Para que no te pierdas el partido de Alianza Lima contra U. de Chile, sintoniza la señal de DSports en los canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite DirecTV. Asimismo, existen diversas opciones

  • Argentina: DGO
  • Bolivia: Tigo App
  • Brasil: Paramount
  • Chile: DGO
  • Colombia: Disney+ Premium
  • Ecuador: Disney+ Premium
  • México: Disney+ Premium
  • Paraguay: Tigo App
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fubo.


Notas relacionadas
U. de Chile recibe pésima noticia de parte de la Conmebol a un día del partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

U. de Chile recibe pésima noticia de parte de la Conmebol a un día del partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

LEER MÁS
U. de Chile presenta apelación ante Conmebol: buscan reducir sanción y jugar con público en la Copa Sudamericana

U. de Chile presenta apelación ante Conmebol: buscan reducir sanción y jugar con público en la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: apuestas y cuotas del partido

Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: apuestas y cuotas del partido

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delegación de Alianza Lima tendrá fuerte restricción previo a partido con U. de Chile por Copa Sudamericana: "No es algo común"

Delegación de Alianza Lima tendrá fuerte restricción previo a partido con U. de Chile por Copa Sudamericana: "No es algo común"

LEER MÁS
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
U. de Chile recibe pésima noticia de parte de la Conmebol a un día del partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

U. de Chile recibe pésima noticia de parte de la Conmebol a un día del partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: apuestas y cuotas del partido

Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: apuestas y cuotas del partido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

La reacción de Lamine Yamal tras la ovación que recibió Ousmane Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025

PSG arrasó con los premios en el Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé y Luis Enrique fueron elegidos como los mejores del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota