Partido de Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana: ¿quién clasifica a semifinales si hay empate?
El equipo de Néstor Garosito, con el recuerdo de sus hazañas ante Boca Juniors, se enfrenta a un empate 0-0 en el partido de ida. La expectativa crece entre hinchas sobre la clasificación a semifinales.
- River Plate vs Palmeiras EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver los cuartos de final de Copa Libertadores
- Olimpia vs Atlético Tembetary EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025?
Alianza Lima va por la hazaña ante U de Chile, este jueves a las 7:30 pm, por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Néstor Garosito no parte como favoritos, pero sueñan con dar el batacazo como lo hicieron contra Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre. Es importante destacar que Lanús espera en la otra esquina, tras dar la sorpresa y eliminar al favorito Fluminense en el Maracaná.
El excampeón de la Liga 1 empató 0-0 con Universidad de Chile en el partido de ida por eso diversos hinchas tienen dudas sobre el formato de clasificación en los cuartos de final para acceder a las semifinales del segundo torneo más importante del continente.
¿Quién clasifica a semifinales entre Alianza Lima y U de Chile si hay empate?
Si el empate se mantiene en Coquimbo, el reglamento de Conmebol, vigente desde el inicio de la Copa Sudamericana 2025 para las fases decisivas, establece que la serie se resolverá mediante una tanda de penales. No se disputará tiempo extra, ya que esta disposición se aplicará exclusivamente en la final del torneo.
Alianza Lima sabe manejar la presión. Los blanquiazules se midieron ante Boca Juniors en la Fase 2 del torneo, tras vencer a Nacional en primera ronda. En La Bombonera el marcador global no se movió y el encuentro se decidió en penales. Guillermo Viscarra fue el héroe del cotejo salvando a los aliancistas. (5-4)
¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. de Chile?
El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile. El duelo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, solamente se podrá ver en DIRECTV Sports.
¿Dónde ver Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana 2025?
Para que no te pierdas el partido de Alianza Lima contra U. de Chile, sintoniza la señal de DSports en los canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite DirecTV. Asimismo, existen diversas opciones
- Argentina: DGO
- Bolivia: Tigo App
- Brasil: Paramount
- Chile: DGO
- Colombia: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Paraguay: Tigo App
- Perú: DGO
- Uruguay: DGO
- Venezuela: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fubo.