Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

A inicios de septiembre, Piero Quispe se convirtió en el nuevo fichaje de Sydney FC de la primera división de Australia. El peruano no logró consolidarse en Pumas UNAM y acordó con el club de México su préstamo por un año por Los Azules Celestes. Su llegada a ese continente ha generado diversas críticas debido al nivel de la competición. Sin embargo, hay otros que elogiaron este paso en su carrera, como Jorge Fossati.

En diálogo con Ovación, el técnico de Universitario remarcó que la liga de Australia tiene un alto nivel físico y aseguró que el volante de la selección peruana aportará algo distinto con su llegada.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Piero Quispe?

"Lo poco que conozco es que es una liga muy física. He enfrentado algunas veces a la selección de Australia, tanto con Uruguay como con Qatar y sus equipos que ahora participan en la Champions League de Asia, son muy duros y fuertes, especialmente desde el punto de vista físico", sostuvo en una entrevista para el mencionado medio.

El popular 'Nonno', quien tuvo a Quispe en la 'U' en el 2023 y conoce de cerca su calidad, lo elogió y señaló que será un reto importante para su crecimiento. "Piero va a darle algo diferente. Yo creo que va a ser algo bueno y positivo para él. Sé que lo va a saber aprovechar, todavía es muy joven. Tiene una larguísima vida como profesional y, porque se lo recontra merece, ojalá que tenga un carrerón y que triunfe en el fútbol y en la vida", agregó.

Por otro lado, al ser consultado sobre si en el cuadro crema buscaron el fichaje de Quispe para el Torneo Clausura 2025, respondió que no se manejó esa opción porque en ese momento el club estaba pasando por un cambio de administración. ¿La ‘U’ hizo esfuerzo por traer de regreso a Quispe? Que yo sepa, no. Coincidió con ese momento político de Universitario que no estaba normal", declaró.

Piero Quispe tuvo un gran recibimiento en Australia antes de unirse a Sydney FC

El último domingo, el futbolista de 24 años fue recibido por hinchas de Sydney FC en medio de algarabía y pancartas.