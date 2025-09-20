Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura
Universitario de Deportes abre la nueva jornada del fútbol peruano con una visita a UTC en Trujillo. Cusco FC jugará 2 días después, como local, ante ADT.
Este sábado 20 de septiembre empieza la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 con un único partido: Universitario vs UTC. Los cremas visitarán al Gavilán en Trujillo, un duelo que, en caso de ganar, les devolvería el liderato de la tabla de posiciones. Cusco FC, el actual puntero, recién verá acción el lunes, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán este domingo.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Previo al inicio de esta jornada 10, Cusco es el único líder con 19 puntos y siete partidos jugados. La 'U' marcha segunda, con 18 unidades y ocho duelos disputados.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Cusco FC
|19
|7
|6
|1
|0
|11
|3
|+8
|2
|Universitario
|18
|8
|5
|3
|0
|13
|5
|+8
|3
|Deportivo Garcilaso
|17
|9
|4
|5
|0
|14
|8
|+6
|4
|Sporting Cristal
|15
|8
|4
|3
|1
|15
|5
|+10
|5
|Cienciano
|12
|8
|3
|3
|2
|12
|7
|+5
|6
|Alianza Lima
|12
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|+1
|7
|Los Chankas
|12
|7
|4
|0
|3
|11
|14
|-3
|8
|Comerciantes Unidos
|11
|8
|3
|2
|3
|10
|10
|0
|9
|Atlético Grau
|7
|8
|3
|1
|4
|11
|11
|0
|10
|FBC Melgar
|10
|9
|2
|4
|3
|9
|11
|-2
|11
|Alianza Universidad
|10
|9
|3
|1
|4
|9
|12
|-3
|12
|ADT
|9
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|-4
|13
|Juan Pablo II
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|-1
|14
|Sport Huancayo
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|14
|-3
|15
|Alianza Atlético
|7
|7
|1
|4
|2
|3
|3
|0
|16
|Ayacucho FC
|7
|8
|2
|1
|5
|6
|10
|-4
|17
|Sport Boys
|5
|9
|1
|2
|6
|4
|12
|−8
|18
|UTC
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|12
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Programación del Torneo Clausura 2025: partidos de hoy
Así se jugará la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. La acción comienza el sábado 20 y termina el lunes 22, con dos equipos que descansarán: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso.
Sábado 20 de septiembre
- UTC vs Universitario | 7.00 p. m. | estadio Mansiche
Domingo 21 de septiembre
- Melgar vs Los Chankas | 1.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA
- Juan Pablo II vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | CD Juan Pablo II
- Sport Huancayo vs Cienciano | 5.30 p. m. | estadio IPD Huancayo
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva
Lunes 22 de septiembre
- Alianza Atlético vs Ayacucho FC | 3.00 p. m.
- Cusco FC vs ADT | 7.15 p. m.
- Sport Boys vs Atlético Grau | 7.30 p. m.
¿En qué canales ver la Liga 1 2025?
La transmisión por TV de los partidos correspondientes a esta fecha 10 del Torneo Clausura irá a través de L1 Max. La única excepción será el Boys vs Grau, que irá por las pantallas de GOLPERU.