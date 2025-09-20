Los cremas tienen un punto menos, pero un partido más, que los cusqueños. Foto: composición de LR/Universitario/Cusco FC

Los cremas tienen un punto menos, pero un partido más, que los cusqueños. Foto: composición de LR/Universitario/Cusco FC

Este sábado 20 de septiembre empieza la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 con un único partido: Universitario vs UTC. Los cremas visitarán al Gavilán en Trujillo, un duelo que, en caso de ganar, les devolvería el liderato de la tabla de posiciones. Cusco FC, el actual puntero, recién verá acción el lunes, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán este domingo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Previo al inicio de esta jornada 10, Cusco es el único líder con 19 puntos y siete partidos jugados. La 'U' marcha segunda, con 18 unidades y ocho duelos disputados.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Cusco FC 19 7 6 1 0 11 3 +8 2 Universitario 18 8 5 3 0 13 5 +8 3 Deportivo Garcilaso 17 9 4 5 0 14 8 +6 4 Sporting Cristal 15 8 4 3 1 15 5 +10 5 Cienciano 12 8 3 3 2 12 7 +5 6 Alianza Lima 12 8 3 3 2 10 9 +1 7 Los Chankas 12 7 4 0 3 11 14 -3 8 Comerciantes Unidos 11 8 3 2 3 10 10 0 9 Atlético Grau 7 8 3 1 4 11 11 0 10 FBC Melgar 10 9 2 4 3 9 11 -2 11 Alianza Universidad 10 9 3 1 4 9 12 -3 12 ADT 9 8 3 1 4 8 12 -4 13 Juan Pablo II 9 7 2 3 2 7 8 -1 14 Sport Huancayo 9 9 2 3 4 11 14 -3 15 Alianza Atlético 7 7 1 4 2 3 3 0 16 Ayacucho FC 7 8 2 1 5 6 10 -4 17 Sport Boys 5 9 1 2 6 4 12 −8 18 UTC 2 7 0 2 5 5 12 −7 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación del Torneo Clausura 2025: partidos de hoy

Así se jugará la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. La acción comienza el sábado 20 y termina el lunes 22, con dos equipos que descansarán: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso.

Sábado 20 de septiembre

UTC vs Universitario | 7.00 p. m. | estadio Mansiche

Domingo 21 de septiembre

Melgar vs Los Chankas | 1.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA

Juan Pablo II vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | CD Juan Pablo II

Sport Huancayo vs Cienciano | 5.30 p. m. | estadio IPD Huancayo

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

Lunes 22 de septiembre

Alianza Atlético vs Ayacucho FC | 3.00 p. m.

Cusco FC vs ADT | 7.15 p. m.

Sport Boys vs Atlético Grau | 7.30 p. m.

¿En qué canales ver la Liga 1 2025?

La transmisión por TV de los partidos correspondientes a esta fecha 10 del Torneo Clausura irá a través de L1 Max. La única excepción será el Boys vs Grau, que irá por las pantallas de GOLPERU.