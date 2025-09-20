HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Fútbol Peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

Universitario de Deportes abre la nueva jornada del fútbol peruano con una visita a UTC en Trujillo. Cusco FC jugará 2 días después, como local, ante ADT.

Los cremas tienen un punto menos, pero un partido más, que los cusqueños. Foto: composición de LR/Universitario/Cusco FC
Los cremas tienen un punto menos, pero un partido más, que los cusqueños. Foto: composición de LR/Universitario/Cusco FC

Este sábado 20 de septiembre empieza la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 con un único partido: Universitario vs UTC. Los cremas visitarán al Gavilán en Trujillo, un duelo que, en caso de ganar, les devolvería el liderato de la tabla de posiciones. Cusco FC, el actual puntero, recién verá acción el lunes, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán este domingo.

PUEDES VER: ¡Con Chávez y Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Previo al inicio de esta jornada 10, Cusco es el único líder con 19 puntos y siete partidos jugados. La 'U' marcha segunda, con 18 unidades y ocho duelos disputados.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Cusco FC197610113+8
2Universitario188530135+8
3Deportivo Garcilaso179450148+6
4Sporting Cristal158431155+10
5Cienciano128332127+5
6Alianza Lima128332109+1
7Los Chankas1274031114-3
8Comerciantes Unidos11832310100
9Atlético Grau7831411110
10FBC Melgar109243911-2
11Alianza Universidad109314912-3
12ADT98314812-4
13Juan Pablo II9723278-1
14Sport Huancayo992341114-3
15Alianza Atlético77142330
16Ayacucho FC78215610-4
17Sport Boys59126412−8
18UTC27025512−7
19Deportivo Binacional00000000

Programación del Torneo Clausura 2025: partidos de hoy

Así se jugará la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. La acción comienza el sábado 20 y termina el lunes 22, con dos equipos que descansarán: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso.

Sábado 20 de septiembre

  • UTC vs Universitario | 7.00 p. m. | estadio Mansiche

Domingo 21 de septiembre

  • Melgar vs Los Chankas | 1.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA
  • Juan Pablo II vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | CD Juan Pablo II
  • Sport Huancayo vs Cienciano | 5.30 p. m. | estadio IPD Huancayo
  • Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

Lunes 22 de septiembre

  • Alianza Atlético vs Ayacucho FC | 3.00 p. m.
  • Cusco FC vs ADT | 7.15 p. m.
  • Sport Boys vs Atlético Grau | 7.30 p. m.

PUEDES VER: Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: 'Es una vergüenza'

lr.pe

¿En qué canales ver la Liga 1 2025?

La transmisión por TV de los partidos correspondientes a esta fecha 10 del Torneo Clausura irá a través de L1 Max. La única excepción será el Boys vs Grau, que irá por las pantallas de GOLPERU.

Notas relacionadas
UTC vs Universitario EN VIVO HOY: pronóstico, entradas y horario del partido de hoy por la Liga 1

UTC vs Universitario EN VIVO HOY: pronóstico, entradas y horario del partido de hoy por la Liga 1

LEER MÁS
¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS
¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

LEER MÁS
Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

LEER MÁS
Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

LEER MÁS
Alex Valera cuestiona decisión del VAR tras gol anulado en partido entre Universitario vs Alianza Lima: "Una incomodidad no ver algo bien detallado"

Alex Valera cuestiona decisión del VAR tras gol anulado en partido entre Universitario vs Alianza Lima: "Una incomodidad no ver algo bien detallado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caso Ícaro: Fiscalía allana oficinas en Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

Fútbol Peruano

¿A qué hora juegan Universitario vs UTC EN VIVO y donde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Caso Ícaro: Fiscalía allana oficinas en Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota