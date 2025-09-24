La cuenta regresiva está en marcha para el crucial enfrentamiento entre Alianza Lima y U. de Chile, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Luego del empate sin goles en el duelo de ida disputado en Matute, el conjunto íntimo buscará dar el golpe definitivo en Coquimbo. El último martes 23 de septiembre, cuando Alianza llegó al hotel de concentración se vivieron algunos episodios de violencia protagonizados por hinchas de los Azules, quienes insultaron a los jugadores y hasta agredieron a un aficionado íntimo. Con el objetivo de evitar más hechos desafortunados, los organizadores del partido les han hecho un pedido especial a los blanquiazules.

Según informó el periodista Michael Succar, enviado especial al país sureño para cubrir esta jornada deportiva, las autoridades encargadas del encuentro le han solicitado por razones de seguridad a parte de la delegación de Alianza Lima no salir, si no es necesario, a las prácticas del equipo.

Delegación de Alianza Lima sufre restricción previo a enfrentar a U. de Chile

"Los organizadores del partido le han pedido a una parte de la delegación de Alianza que, por motivos de seguridad, no salga. No al área deportiva, sino a los que no tienen la necesidad de acompañar al equipo a los entrenamientos. Esto no es algo común, pero refleja la percepción que tienen los organizadores sobre este partido", dijo a través de un enlace en vivo para el programa 'Mano a Mano'.