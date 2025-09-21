La aventura de Piero Quispe en Australia ha comenzado. Hace algunos días, el volante dejó tierras peruanas para marcharse al otro del mundo y ser nuevo jugador de Sydney FC. Antes de volar, Quispe respondió a sus críticos para afirmar que fichó por el fútbol australiano porque considera que es competitivo. Después de largas e interminables horas de viaje, el futbolista de 24 años pisó Oceanía, pero lo que nunca esperó es el gran recibimiento que tuvo por cientos de sus compatriotas.

Una popular frase señala que siempre hay un peruano en cada rincón del mundo. Esto lo ha logrado comprobar Piero Quispe tras llegar a suelo australiano. En medio de una gran algarabía y con una gran pancarta, el exvolante de Universitario inmediatamente desató la locura.

Piero Quispe desató la locura tras llegar a Australia para unirse al Sydney FC

A través de redes sociales, Sydney FC compartió un emotivo video en el que varios hinchas peruanos llegaron hasta el aeropuerto para recibir a Piero Quispe. Algunos lucían la camiseta de Universitario y otros de la Blanquirroja.

Con una gran pancarta de bienvenida, los aficionados empezaron a corear el nombre de Quispe: "Ole, ole, ole. Piero es lo más grande del fútbol nacional", gritaron. Sin dudarlo, se acercaron al jugador para pedirle su firma, unas fotos para el recuerdo y desearle lo mejor en la A-League.

Piero Quispe reveló por qué decidió dejar Pumas y fichar pro Sydney de Australia

En el Aeropuerto Jorge Chávez, Piero Quispe fue abordado por la prensa nacional para consultarle sobre su traspaso a Sydney FC. El mediocampista aseguró que se encuentra contento por este paso a su carrera y aseguró que el fútbol de Australia es competitivo.

"Feliz por la oportunidad, estoy muy motivado para hacer las cosas bien por Australia. Muchos piensan que el futbol es fácil, el de allá, pero es competitivo, por eso también lo escogí", declaró.