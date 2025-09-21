HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

"Es lo más grande del fútbol nacional": así fue recibido Piero Quispe tras pisar Australia, en medio de una gran algarabía

Luego de varias horas de vuelo, Piero Quispe pisó por primera vez Australia. Lo que no esperó es desatar la locura de varios hinchas en pleno aeropuerto mientras coreaban su nombre.

Piero Quispe llegó a Sydney FC en condición de préstamo desde Pumas. Foto: composición LR/Sydney
Piero Quispe llegó a Sydney FC en condición de préstamo desde Pumas. Foto: composición LR/Sydney

La aventura de Piero Quispe en Australia ha comenzado. Hace algunos días, el volante dejó tierras peruanas para marcharse al otro del mundo y ser nuevo jugador de Sydney FC. Antes de volar, Quispe respondió a sus críticos para afirmar que fichó por el fútbol australiano porque considera que es competitivo. Después de largas e interminables horas de viaje, el futbolista de 24 años pisó Oceanía, pero lo que nunca esperó es el gran recibimiento que tuvo por cientos de sus compatriotas.

Una popular frase señala que siempre hay un peruano en cada rincón del mundo. Esto lo ha logrado comprobar Piero Quispe tras llegar a suelo australiano. En medio de una gran algarabía y con una gran pancarta, el exvolante de Universitario inmediatamente desató la locura.

PUEDES VER: Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: Ellos buscan otro estilo

lr.pe

Piero Quispe desató la locura tras llegar a Australia para unirse al Sydney FC

A través de redes sociales, Sydney FC compartió un emotivo video en el que varios hinchas peruanos llegaron hasta el aeropuerto para recibir a Piero Quispe. Algunos lucían la camiseta de Universitario y otros de la Blanquirroja.

Con una gran pancarta de bienvenida, los aficionados empezaron a corear el nombre de Quispe: "Ole, ole, ole. Piero es lo más grande del fútbol nacional", gritaron. Sin dudarlo, se acercaron al jugador para pedirle su firma, unas fotos para el recuerdo y desearle lo mejor en la A-League.

PUEDES VER: 'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: Han sido mis mejores minutos

lr.pe

Piero Quispe reveló por qué decidió dejar Pumas y fichar pro Sydney de Australia

En el Aeropuerto Jorge Chávez, Piero Quispe fue abordado por la prensa nacional para consultarle sobre su traspaso a Sydney FC. El mediocampista aseguró que se encuentra contento por este paso a su carrera y aseguró que el fútbol de Australia es competitivo.

"Feliz por la oportunidad, estoy muy motivado para hacer las cosas bien por Australia. Muchos piensan que el futbol es fácil, el de allá, pero es competitivo, por eso también lo escogí", declaró.

Notas relacionadas
Piero Quispe revela qué lo motivó a fichar por Sydney FC y habló sobre las críticas: “Muchos piensan que el fútbol es fácil”

Piero Quispe revela qué lo motivó a fichar por Sydney FC y habló sobre las críticas: “Muchos piensan que el fútbol es fácil”

LEER MÁS
Pedro García señaló la verdadera razón por la que Piero Quispe dejó Pumas para irse a Sydney de Australia: "Es mi información"

Pedro García señaló la verdadera razón por la que Piero Quispe dejó Pumas para irse a Sydney de Australia: "Es mi información"

LEER MÁS
Magaly le recuerda a Piero Quispe su escándalo con Olenka Mejía tras reconciliarse con Cielo: “No le afectó para nada”

Magaly le recuerda a Piero Quispe su escándalo con Olenka Mejía tras reconciliarse con Cielo: “No le afectó para nada”

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

LEER MÁS
Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: "Ellos buscan otro estilo"

Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: "Ellos buscan otro estilo"

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS
Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

LEER MÁS
U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

LEER MÁS
Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

Trump da ultimátum al régimen de Maduro y exigue repatriación de venezolanos en EEUU.: "El precio será incalculable"

Deportes

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 21 de septiembre 2025: ganadores y premios de todas las carreras del INH

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

D.E.S.A.: la ruta del dinero de la mafia de extorsionadores que conduce a Venezuela

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota