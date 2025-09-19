HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Piero Quispe revela qué lo motivó a fichar por Sydney FC y habló sobre las críticas: “Muchos piensan que el fútbol es fácil”

Piero Quispe fue abordado en el aeropuerto Jorge Chávez antes de su vuelo al Sydney FC, donde señaló que la liga australiana es competitiva y por eso la escogió.

Piero Quispe habló su próxima aventura en la liga de Australia. Foto: captura de Jax Latin Media
Piero Quispe habló su próxima aventura en la liga de Australia. Foto: captura de Jax Latin Media

Piero Quispe fue abordado en el aeropuerto Jorge Chávez cuando se disponía a tomar un vuelo rumbo a su nuevo equipo, el Sydney FC de la liga de Australia. Allí, fue consultado por los periodistas sobre los motivos que lo llevaron a fichar por este club, a lo que respondió que, pese a las críticas, tomó esta decisión porque considera que esta liga es competitiva.

Además, habló sobre Universitario de Deportes, el equipo de sus amores, señalando que siempre será su casa y que espera regresar muy pronto. Asimismo, reveló que sigue todos los partidos de los cremas. Sin embargo, también sorprendió al desearle los mayores éxitos a Manuel Barreto, quien acaba de asumir el mando de la selección absoluta.

PUEDES VER: Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

lr.pe

¿Qué dijo Piero Quispe sobre su fichaje por Sydney FC?

"Feliz por la oportunidad, estoy muy motivado para hacer las cosas bien por Australia. Muchos piensan que el futbol es fácil, el de allá, pero es competitivo, por eso también lo escogí", explicó en un primer momento.

Sobre críticas: "Los recibo de buena manera porque el mundo del futbol, hasta el mejor jugador de futbol, tiene críticas y lo toma de buena manera, con la frente en alta y que me sirva de motivación. Para mí la 'U' siempre va a ser mi vida, mi casa y espero regresar pronto, pero siempre veo los partidos".

Sobre su ausencia con la selección peruana: "Estábamos en el tema de que si me iba a quedar o no, hable con el profe, no estaba al 100% concentrado por qué todavía no sabía si me quedaba o no en Pumas".

Sobre Manuel Barreto: "Feliz por qué es una gran persona, y que todo le vaya bien, le mando muchos éxitos", puntualizó.

PUEDES VER: FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"

lr.pe

¿Cuándo podría debutar Piero Quispe con el Sydney FC?

El peruano podría debutar el viernes 17 de octubre en la A-League, cuando el Sydney FC enfrente a Adelaide United, en un encuentro que se podrá seguir desde las 3.00 a. m. (hora peruana).

