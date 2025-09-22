La llegada de Piero Quispe a Australia generó diversas reacciones. Luego de su corto paso por Pumas de México, el volante de la selección peruana decidió probar suerte en el fútbol de Oceanía y espera recuperar su mejor versión en el Sydney FC. En medio de este panorama, Alexander Baumjohann, director deportivo de los Sky Blues, reveló los detalles de la contratación del jugador de 23 años.

"Soy un gran aficionado y me apasiona mucho el fútbol sudamericano. Veo muchos partidos de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y también de algunas ligas sudamericanas. Así que tengo listas de los jugadores más prometedores de cada país, solo por curiosidad (...). Vi a Piero por primera vez hace cuatro años, cuando aún jugaba en Universitario de Perú, y me impresionó muchísimo. Pensé que sería la próxima gran promesa del Perú", manifestó en diálogo con el medio ‘A-Leagues’.

¿Cómo se concretó el fichaje de Piero Quispe por Sydney FC?

A pesar de su 'debilidad' por el exvolante de Universitario de Deportes, el dirigente del Sydney FC no tenía contemplada su contratación; sin embargo, algunos recientes sucesos hicieron posible la comunicación con Pumas para cerrar el fichaje del talentoso futbolista.

"Hace seis o siete semanas, por coincidencia, me enteré de que Pumas estaba teniendo problemas y quería fichar a un delantero, pero ya tenían todas las plazas extranjeras ocupadas, por lo que querían mover a uno de sus jugadores extranjeros. Fue entonces cuando llamé por teléfono a su director deportivo, Eduardo Saracho, y charlé con él (...)", indicó.

"Luego hablé con el agente de Piero y después con él. Todo el proceso tardó probablemente una semana aproximadamente para que todos estuvieran de acuerdo, pero Piero estaba convencido de que era el paso correcto en su carrera", agregó.

Sydney FC llena de elogios a Piero Quispe

Baumjohann se mostró entusiasmado con la contratación de Piero Quispe y señaló que su llegada no solo traerá éxito. "Es el jugador que más me entusiasma desde que estoy aquí en este rol porque creo que no solo nos dará éxito, también mucho estilo, y los fanáticos lo amarán", sostuvo.

"Creo que Piero es un jugador de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas (de Europa). Si lo hace bien y tiene suficiente tiempo de juego, creo que puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos", concluyó sobre la proyección de Quispe.