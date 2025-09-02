HOYSuscripcion LR Focus

Piero Quispe es presentado oficialmente por el Sydney FC: "El club más exitoso de Australia"

Piero Quispe se convierte en el primer peruano en jugar en la liga Isuzu UTE A-League de Australia.

Piero Quispe fue presentado por el Sydney FC. Foto: Sydney FC

Piero Quispe fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Sydney FC de la liga australiana. A través de sus redes sociales, el club confirmó con gran entusiasmo su llegada. El mediocampista peruano llega a préstamo para la temporada 2025-26 de la Isuzu UTE A-League, con una opción de compra al finalizar el vínculo, procedente del Pumas UNAM.

“Listo para convertirte en el primer peruano en la Isuzu UTE A-League”, se lee en la publicación del club, que generó gran entusiasmo entre la hinchada. Por su parte, el entrenador Ufuk Talay destacó que la llegada de Quispe representa una importante declaración de intenciones, además de resaltar la calidad del jugador.

Las primeras palabras de Piero Quispe en Sydney FC

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”, expresó el volante, quien se mostró entusiasmado por seguir desarrollando su carrera en esta nueva liga.

Cabe señalar que el ex Universitario de Deportes es el sexto refuerzo de los Sky Blues para la próxima temporada de la A-League Men’s, tras las incorporaciones de Marcel Tisserand, Rhys Youlley, Al-Hassan Toure, Paul Okon Jr. y Akol Akon.

¿Qué dijo el entrenador de Piero Quispe tras su fichaje?

Tras su fichaje, su entrenador Ufuk Talay tuvo palabras positivas para Quispe, además, resaltó la calidad del jugador.

"Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor en su liga, ganando títulos tanto individuales como colectivos en Perú. Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros", declaró Talay.

