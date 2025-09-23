HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Según información del periodista Gustavo Peralta, el club habría tomado una decisión con respecto al jugador aprovechando que Álvaro Barco se encuentra en Trujillo.

Universitario ejercería la opción de compra por Jairo Vélez. Foto: difusión
Universitario ejercería la opción de compra por Jairo Vélez. Foto: difusión

Universitario de Deportes ya se prepara para lo que será su plantel para este 2026, el conjunto dirigido por Jorge Fossati dio a conocer el futuro de Jairo Vélez, el jugador llegado del club César Vallejo de préstamo con opción a compra ha tenido una temporada interesante en el conjunto crema con actuaciones destacables cuando le ha tocado entrar.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, Universitario tendría la intención de hacer uso de la opción de compra. La presencia de Álvaro Barco, director deportivo del club, en Trujillo permitió iniciar conversaciones con los directivos de la UCV quedando en retomar el tema en los próximos días. Cabe señalar que el jugador de 30 años está por concluir su vínculo con los cremas, motivo por el cual desean concretar la operación, aunque no es el único futbolista cuyo contrato finaliza a fin de año.

lr.pe

¿Se queda Jairo Vélez en Universitario?

La 'U' tomó la decisión de seguir contando con el ecuatoriano nacionalizado peruano. "Universitario de Deportes ya le hizo saber al club César Vallejo que quiere hacer uso de la opción de compra por Jairo Vélez. Aprovechando su presencia en Trujillo, Álvaro Barco conversó al respecto con directivos del club poeta y se quedó en seguir tratando el tema en unas semanas más", explicó Peralta vía X.

Jairo Vélez seguiría en Universitario. Foto: captura de X

Jairo Vélez seguiría en Universitario. Foto: captura de X

lr.pe

¿Qué jugadores terminan contrato a fin de año con Universitario?

Además de Vélez, otros seis jugadores finalizan contrato a fin de año: Matías Di Benedetto, Diego Churín, Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, Miguel Vargas y Sebastián Britos, cada uno con situaciones distintas. En el caso de Churín, la directiva ya habría decidido no renovarle debido a su bajo rendimiento como ‘9’, con solo cuatro goles en 24 partidos.

Gabriel Costa ha tenido poca participación con Jorge Fossati, por lo que también es probable que no continúe. Con Horacio Calcaterra, aún no hay una postura definida entre la dirigencia y el comando técnico, considerando además que la continuidad de Fossati y su equipo en 2026 no está asegurada.

Respecto a los arqueros Vargas y Britos, su permanencia depende del futuro de Diego Romero, jugador de Universitario cedido en Banfield y sin continuidad. Si no recibe una propuesta del exterior o de la Liga 1, deberá regresar a Ate, lo que implicaría la salida de uno de los actuales guardametas.

'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo"

'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

Erinson Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

Erinson Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

Jairo Concha y su mensaje para Diego Guastavino tras anunciar que se retira del fútbol: "Crack Guastashow"

Jairo Concha y su mensaje para Diego Guastavino tras anunciar que se retira del fútbol: “Crack Guastashow”

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 10 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 10 del Torneo Clausura

