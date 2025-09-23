HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Julio César Uribe revela si hubo presión de la dirigencia de Sporting Cristal para el debut de Cristian Benavente: "Es parte de nuestra jungla"

El director general de Sporting Cristal se refirió a los rumores que apuntaban cierta imposición sobre Paulo Autuori para que Cristian Benavente tenga sus primeros minutos en el club.

Cristian Benavente debutó con Sporting Cristal ante Alianza Atlético. Foto: composición LR/difusión
La reciente aparición de Cristian Benavente con Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025 generó una ola de comentarios que no tardaron en viralizarse. Algunos sectores afirmaron que la dirigencia celeste habría forzado al técnico Paulo Autuori a hacer debutar al futbolista hispano-peruano, pese a que no venía siendo considerado. Ante la polémica, Julio César Uribe, director general de fútbol del club rimense, salió al frente y fue categórico al desmentir cualquier tipo de presión o imposición hacia el comando técnico.

Benavente, quien fichó por Sporting Cristal a mediados del año, tuvo su primera participación oficial en el duelo contra Alianza Atlético, ingresando en la segunda mitad del encuentro. Su ausencia en las jornadas anteriores había generado dudas entre los hinchas, especialmente por las expectativas que despertó su llegada, tras largos periodos de inactividad. Sin embargo, desde el club aseguran que todo responde a criterios deportivos y que nadie tiene el puesto asegurado.

Julio César Uribe contó si hubo presión para que Cristian Benavente debute en Cristal

"Absolutamente falso. No sé de dónde sacan esas cosas, pero bueno, es parte de nuestra jungla y nosotros simplemente tratamos de sostener la línea que creemos nos podría permitir cumplir el objetivo institucional", declaró el popular 'Diamante' en conversación con Exitosa Deportes.

La polémica surge en un contexto delicado para Sporting Cristal, que viene peleando en la parte alta de la tabla del Torneo Clausura. La presión por conseguir el título y asegurar su pase a la final del campeonato ha elevado el nivel de exigencia interna, tanto para jugadores como para el comando técnico.

Mientras tanto, el debut de Benavente abre una nueva etapa para el mediocampista, quien busca consolidarse en el once titular y recuperar continuidad luego de años irregulares en su carrera. El desafío está planteado y dependerá exclusivamente de su capacidad para adaptarse al ritmo competitivo y al exigente sistema que propone Autuori en el equipo cervecero.

Julio César Uribe se pronunció sobre el presente de Sporting Cristal

"No es el que correspondería por cómo se está trabajando, pero obviamente persistiremos como corresponde para, al final del campeonato, buscar que la suma nos favorezca. Hoy tenemos condicionantes, así lo entendemos, pero estamos fuertes y ahora debemos estar más fuertes que nunca para superar las adversidades dentro del campo y fuera de él", comentó Uribe sobre la actualidad del conjunto celeste.

