HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza empató con U. de Chile en Matute
Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     
Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con la obligación urgente de ganar para seguir en la pelea por el título, Sporting Cristal visitará Chongoyape en busca de cortar su mala racha de 3 partidos seguidos sin victorias.

El club rimense y el cuadro papal solo han jugado una vez entre sí por Liga 1. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Juan Pablo II
El club rimense y el cuadro papal solo han jugado una vez entre sí por Liga 1. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Juan Pablo II

Los tres partidos seguidos sin ganar en la Liga 1 le están pasando factura a Sporting Cristal en la tabla de posiciones. El club rimense necesita con urgencia volver al triunfo y ante Juan Pablo II, su rival para la fecha 10 de este Torneo Clausura 2025, ya no tiene margen para el error.

El equipo dirigido por Paulo Autuori visitará Chongoyape, donde el conjunto papal ha demostrado hacerse fuerte: no ha perdido ningún partido en dicho escenario este año. Ambos clubes llegarán a este cotejo con bajas por expulsión: Cristian Rodríguez en el caso de los norteños y Christofer González para los rimenses.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II está programado para este domingo 21 de septiembre.

¿A qué hora jugará Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

En Chongoyape y el resto del territorio peruano, el Sporting Cristal vs Juan Pablo II empezará a las 3.15 p. m.

¿Qué canal transmitirá Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Juan Pablo II irá a través del canal L1 Max, disponible en los siguientes operadores de TV por cable y/o satélite.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

PUEDES VER: Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

lr.pe

Últimos partidos de Sporting Cristal

De sus cinco juegos más recientes, Sporting Cristal solo pudo ganar uno (no se considera el partido ante Binacional).

  • Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético | 17.09.25
  • Cusco FC 3-2 Sporting Cristal | 14.09.25
  • Sporting Cristal 2-2 UTC | 23.08.25
  • Sporting Cristal 1-0 Melgar | 16.08.25
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | 05.08.25

Últimos partidos de Juan Pablo II

Juan Pablo II llevaba una racha de cuatro empates seguidos antes de volver al triunfo en la jornada anterior.

  • Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II | 13.09.25
  • Juan Pablo II 0-0 Cusco FC | 22.08.25
  • UTC 0-0 Juan Pablo II | 16.08.25
  • Juan Pablo II 0-0 Binacional | 10.08.25
  • Melgar 1-1 Juan Pablo II | 05.08.25.
Notas relacionadas
Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

LEER MÁS
Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

LEER MÁS
Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

LEER MÁS
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

LEER MÁS
Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

LEER MÁS
Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota