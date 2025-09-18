Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El club rimense y el cuadro papal solo han jugado una vez entre sí por Liga 1. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Juan Pablo II

El club rimense y el cuadro papal solo han jugado una vez entre sí por Liga 1. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Juan Pablo II

Los tres partidos seguidos sin ganar en la Liga 1 le están pasando factura a Sporting Cristal en la tabla de posiciones. El club rimense necesita con urgencia volver al triunfo y ante Juan Pablo II, su rival para la fecha 10 de este Torneo Clausura 2025, ya no tiene margen para el error.

El equipo dirigido por Paulo Autuori visitará Chongoyape, donde el conjunto papal ha demostrado hacerse fuerte: no ha perdido ningún partido en dicho escenario este año. Ambos clubes llegarán a este cotejo con bajas por expulsión: Cristian Rodríguez en el caso de los norteños y Christofer González para los rimenses.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II está programado para este domingo 21 de septiembre.

¿A qué hora jugará Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

En Chongoyape y el resto del territorio peruano, el Sporting Cristal vs Juan Pablo II empezará a las 3.15 p. m.

¿Qué canal transmitirá Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Juan Pablo II irá a través del canal L1 Max, disponible en los siguientes operadores de TV por cable y/o satélite.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

Últimos partidos de Sporting Cristal

De sus cinco juegos más recientes, Sporting Cristal solo pudo ganar uno (no se considera el partido ante Binacional).

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético | 17.09.25

Cusco FC 3-2 Sporting Cristal | 14.09.25

Sporting Cristal 2-2 UTC | 23.08.25

Sporting Cristal 1-0 Melgar | 16.08.25

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | 05.08.25

Últimos partidos de Juan Pablo II

Juan Pablo II llevaba una racha de cuatro empates seguidos antes de volver al triunfo en la jornada anterior.