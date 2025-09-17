Sporting Cristal no levanta cabeza. Luego de la derrota ante Cusco FC, los celestes necesitaban volver a ganar para seguir en la pelea por el Torneo Clausura. Sin embargo, solo pudieron empatar sin goles contra Alianza Atlético, un partido que terminó con ánimos caldeados por el conato de bronca que protagonizaron algunos jugadores, entre ellos Yoshimar Yotún.

Al final del 0-0 en el estadio Alberto Gallardo, futbolistas de ambos bandos se enfrascaron en un áspero intercambio verbal que poco a poco fue escalando hasta formarse una escaramuza en mitad de la cancha. En un determinado momento, 'Yoshi' encaró a Agustín Graneros luego de que este empujara a Jhilmar Lora, lo cual volvió aún más tensa la situación.

¿Qué pasó con Yotún al final de Cristal vs Alianza Atlético?

En las imágenes de la transmisión por TV se aprecia cómo el capitán del club rimense busca directamente al delantero de Alianza Atlético. Visiblemente enojado, Yotún tuvo que ser controlado por 3 jugadores rivales e incluso un asistente del cuadro churre.

Al final, el volante se fue por su cuenta, aunque sin dejar de recriminar a los jugadores contrarios. Los cerveceros terminaron ofuscados no solo por el mal resultado, sino porque consideraron que Alianza Atlético hizo tiempo en los últimos minutos del cotejo y el árbitro no lo compensó, así como un presunto penal no cobrado a Fernando Pacheco.

Sporting Cristal se complica en el Torneo Clausura

Con el empate ante los sullanenses, Sporting Cristal desaprovechó la chance de ponerse a un punto del líder Universitario. Los dirigidos por Paulo Autuori suman 15 puntos y se ubican en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, a 3 unidades del puntero.