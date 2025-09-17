HOYSuscripcion LR Focus

Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT
Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT     
Fútbol Peruano

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

Al final del partido contra Alianza Atlético, el capitán rimense protagonizó un tenso cruce con Agustín Graneros. El resultado complica a Sporting Cristal en el Torneo Clausura.

Yoshimar Yotún reapareció con Sporting Cristal tras no jugar el partido previo, ante Cusco FC. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Yoshimar Yotún reapareció con Sporting Cristal tras no jugar el partido previo, ante Cusco FC. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

Sporting Cristal no levanta cabeza. Luego de la derrota ante Cusco FC, los celestes necesitaban volver a ganar para seguir en la pelea por el Torneo Clausura. Sin embargo, solo pudieron empatar sin goles contra Alianza Atlético, un partido que terminó con ánimos caldeados por el conato de bronca que protagonizaron algunos jugadores, entre ellos Yoshimar Yotún.

Al final del 0-0 en el estadio Alberto Gallardo, futbolistas de ambos bandos se enfrascaron en un áspero intercambio verbal que poco a poco fue escalando hasta formarse una escaramuza en mitad de la cancha. En un determinado momento, 'Yoshi' encaró a Agustín Graneros luego de que este empujara a Jhilmar Lora, lo cual volvió aún más tensa la situación.

PUEDES VER: Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: 'Fue un poco raro'

lr.pe

¿Qué pasó con Yotún al final de Cristal vs Alianza Atlético?

En las imágenes de la transmisión por TV se aprecia cómo el capitán del club rimense busca directamente al delantero de Alianza Atlético. Visiblemente enojado, Yotún tuvo que ser controlado por 3 jugadores rivales e incluso un asistente del cuadro churre.

Al final, el volante se fue por su cuenta, aunque sin dejar de recriminar a los jugadores contrarios. Los cerveceros terminaron ofuscados no solo por el mal resultado, sino porque consideraron que Alianza Atlético hizo tiempo en los últimos minutos del cotejo y el árbitro no lo compensó, así como un presunto penal no cobrado a Fernando Pacheco.

Sporting Cristal se complica en el Torneo Clausura

Con el empate ante los sullanenses, Sporting Cristal desaprovechó la chance de ponerse a un punto del líder Universitario. Los dirigidos por Paulo Autuori suman 15 puntos y se ubican en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, a 3 unidades del puntero.

Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, horario y canal para ver el partido por la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, horario y canal para ver el partido por la Liga 1 2025

Alianza Lima es el mejor equipo peruano: supera a Universitario y Sporting Cristal por amplia diferencia en ranking IFFHS

Alianza Lima es el mejor equipo peruano: supera a Universitario y Sporting Cristal por amplia diferencia en ranking IFFHS

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

Reimond Manco critica 'favoritismos' de árbitros hacia Alianza Lima y Universitario: “Siempre se los dan a favor”

Reimond Manco critica 'favoritismos' de árbitros hacia Alianza Lima y Universitario: “Siempre se los dan a favor”

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Fútbol Peruano

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

