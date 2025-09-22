El único futbolista peruano nominado al Balón de Oro fue goleador de la Copa América en el mismo año de su nominación. Foto: composiciónLR/France Football/Umbro/Marca

En la extensa y reconocida historia del Balón de Oro, solo un futbolista peruano ha logrado ser incluido entre los nominados a este prestigioso premio individual. Su aparición en la lista preliminar marcó un hito importante para el fútbol del país, al posicionarlo por primera vez en la élite internacional.

Durante esa temporada, su destacado desempeño con la Selección Peruana fue clave para ser considerado por la revista France Football, organizadora del galardón. Aunque no llegó a integrar la nómina final de candidatos, su inclusión inicial reflejó el impacto de su rendimiento en el panorama global.

¿Quién es el único futbolista peruano que ha sido nominado a un Balón de Oro?

Paolo Guerrero se convirtió en el único jugador peruano nominado al Balón de Oro en 2015. Su inclusión en la lista preliminar de 59 futbolistas representó un momento histórico para el deporte nacional, ya que ningún otro compatriota había logrado semejante distinción en la historia del premio.

Durante ese año, el atacante destacó como uno de los referentes ofensivos del continente. Su rendimiento con el Corinthians de Brasil, equipo con el que jugó hasta mediados de 2015 antes de su traspaso al Flamengo, fue clave para posicionarlo entre los mejores delanteros de Sudamérica. No obstante, el mayor argumento que respaldó su nominación fue su papel en la Copa América Chile 2015.

En el torneo continental, Guerrero terminó como máximo goleador con cuatro tantos, empatado con Eduardo Vargas, y llevó a la Selección Peruana al tercer lugar tras vencer a Paraguay en el partido por el podio.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2015?

El Balón de Oro 2015 tuvo un desenlace previsible. La leyenda argentina Lionel Messi se impuso en la votación final y sumó el quinto galardón de su carrera. El astro del FC Barcelona vivió un año extraordinario, en el que ganó la Liga española, la Copa del Rey, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Messi acumuló un total de 41,33% de los votos, superando a su entonces compañero de equipo Neymar y al portugués Cristiano Ronaldo, quienes completaron el podio. El argentino marcó 52 goles y repartió 26 asistencias en 61 partidos disputados durante ese año, cifras que lo consolidaron como el mejor jugador del planeta en 2015.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2025?

La edición más reciente del Balón de Oro tuvo como protagonista a Ousmane Dembélé, extremo francés del Paris Saint-Germain, quien se llevó el trofeo tras una campaña brillante a nivel individual y colectivo. El jugador superó en la votación al joven talento español Lamine Yamal, su principal competidor.

Dembélé cerró la temporada con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, cifras que fueron determinantes para que el PSG conquistara todos los títulos posibles: la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa, y la Champions League en la historia del club. El único trofeo que se le escapó fue el Mundial de Clubes.

El extremo francés también se benefició del criterio de Fair Play, aspecto valorado por los 100 periodistas encargados de votar. Aunque se temía que otros compañeros como Achraf Hakimi o Vitinha le restaran votos, el resultado final confirmó su dominio. Así, Dembélé se convirtió en el primer jugador del PSG en obtener el Balón de Oro y el sexto francés en alzar el prestigioso galardón, sumándose a nombres como Zidane, Platini y Benzema.