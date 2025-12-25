HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Mr. Peet impacta al confesar que quiere ser presidente del Perú en el 2031: "Tengo interés de servir a mi país"

El periodista deportivo Peter Arévalo aseguró que comenzará a prepararse para llegar a la presidencia del Perú en unos años porque busca ayudar a los más necesitados.

Mr. Peet contó que formará su propio partido político para ser presidente del Perú. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Peter Arévalo quiere ser presidente del Perú en el 2031. El popular Mr. Peet salió de su faceta como periodista deportivo por un momento y confesó que una de sus aspiraciones es ser líder político del país. En este sentido, contó que está dispuesto a prepararse para llegar a Palacio de Gobierno con el objetivo de servir a su nación.

"De política me gusta hablar como cualquier ciudadano de a pie. Tengo aspiraciones, pero no estaba en el rubro", dijo en un primer momento Mr. Peet en diálogo con la periodista Milagros Leiva para el programa 'Siempre a las 8'.

Mr. Peet quiere ser presidente del Perú en el 2031

Asimismo, Arévalo señaló que uno de sus principales objetivos como presidente del Perú es que los más necesitados cuenten con los recursos básicos.

"A mí me encantaría ser presidente del país en el 2031. Voy a prepararme. Tengo interés de servir a mi país, no de servirme del país. Tengo interés de que los recursos lleguen a la gente más necesitada, no que se queden debajo de la mesa", declaró.

También contó que no forma parte de ningún partido político, pero sí ha recibido invitaciones. Sin embargo, prefiere crear el suyo. "No, en ninguno. He tenido invitaciones, pero en distritos en los que no tengo nada que ver. Por lo tanto, me parece una locura ingresar o formar parte de un partido o de alguna alcaldía, donde yo no tengo nada que ver, donde no vivo. Creería que voy a formar un partido", complementó.

Mr. Peet reveló por qué no postulo a la presidencia 2026

Mr. Peet también fue consultado sobre su ausencia como postulante a la presidencia del Perú en el 2026. Al respecto, comentó que es una decisión que aún está trabajando, por lo que consideró muy prematuro lanzarse el próximo año.

"Porque es un tema que yo lo he venido madurando por mucho tiempo. Yo soy muy respetuoso de mi país, de mi gente. Yo creo que esto necesita de una decisión muy pensada, trabajada y elaborada. No puedo yo lanzarme, pasearme por todos los medios y después decir que no voy", concluyó.

